Συντριβή αεροπλάνου στο Νεπάλ: Εντοπίστηκαν 8 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ από τις προσπάθειες διάσωσης

Το αεροπλάνο ATR 72 της Yeti Airlines συνετρίβη νωρίτερα στην Ποκάρα του Νεπάλ. Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκαν ήδη οκτώ νεκροί από τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ (CAAN), το αεροπλάνο που πετούσε από το Κατμαντού προς την Ποκάρα σήμερα το πρωί και συνετρίβη κοντά στο παλιό αεροδρόμιο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 68 άτομα και 4 μέλη του πληρώματος.



Τα πλάνα δείχνουν ότι υπάρχει φωτιά στο σημείο της συντριβής του αεροπλάνου. Για τη διάσωση έχουν κινητοποιηθεί ντόπιοι, προσωπικό ασφαλείας και ασθενοφόρα αναφέρει η εφημερίδα Republica του Νεπάλ. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, ενώ

An ATR 72 aircraft of the Yeti Airlines crashed today in Pokhara in #Nepal. The aircraft flew from Kathmandu to Pokhara on Sunday morning and the accident took place while landing at the Pokhara airport. 68 passengers and four crew members were on board. pic.twitter.com/jiZycrDgJi

— Shiraz Hassan (@ShirazHassan) January 15, 2023