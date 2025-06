Νέα ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο – Τουλάχιστον ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές στο Κίεβο ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/6) ότι η πόλη βρίσκεται υπό «άλλη μια μαζική επίθεση» με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έναν τραυματία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, «πρόκειται για ακόμη μία μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα. Πιθανόν να πρόκειται για πολλαπλά κύματα εχθρικών drones. Παραμείνετε στα καταφύγια όσο διαρκεί ο κίνδυνος!».

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα κατέγραψαν τον χαρακτηριστικό ήχο από drone που πετούσε πάνω από το κέντρο της πόλης, ακολουθούμενο από δυνατές εκρήξεις – πιθανόν από μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας – καθώς και από πυροβολισμούς, πιθανώς από κινητές ομάδες αεράμυνας που προσπαθούσαν να καταρρίψουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Over 30 Russian Geran drones are attacking the Kiev region with 100 total over Ukrainian airspace. pic.twitter.com/gSA1ZoWG7a

