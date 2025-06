Μέση Ανατολή: Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 απογειώθηκαν με βαρύ φορτίο – Σενάρια επικείμενου πλήγματος στο Ιράν

Καθώς η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, η κινητοποίηση αμερικανικών βομβαρδιστικών stealth B-2 πυροδοτεί νέα σενάρια για ενδεχόμενη επίθεση κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων αποκαλύπτουν ότι τα στρατηγικά αεροσκάφη κινούνται προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, εν μέσω ενδείξεων πως η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για κλιμάκωση, ακόμη και πριν από την τελική απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News, που επικαλείται δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, έξι βομβαρδιστικά B-2, σχεδιασμένα για αποστολές μεγάλων αποστάσεων, κινούνται ανοικτά της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

Looks like USAF B-2 flights to Diego Garcia out of Whitman AFB has begun. Total of 8 tankers in two groupings of four tankers. Not sure on number of B-2s. ATC listeners will have better idea later https://t.co/gNz7JsKyWV pic.twitter.com/QQnNbx8AvS

— RivetJoint (@SpeckleBelly64) June 21, 2025