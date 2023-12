Μακελειό στην Πράγα: Ο «σπασίλας» φοιτητής που έσπειρε τον θάνατο – Η εμμονή του με τα όπλα και η βόμβα στο κελάρι

Τελειωμό δεν έχουν οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον μακελάρη της Πράγας που σκότωσε εν ψυχρώ 13 άτομα και τραυμάτισε ακόμη 25, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο 24χρονος δράστης, φέρεται να ήταν εσωστρεφής, «σπασίλας» φοιτητής που λάτρευε την Ιστορία, καθώς και φέρεται να είχε εμμονή με τα όπλα, έχοντας φτιάξει μία «αυτοσχέδια βόμβα» στο κελάρι του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πηγή της Αστυνομίας που μίλησε στη La Stampa η αυτοσχέδιο βόμβα αποτελούνταν από «κύλινδρο, πυρομαχικά, πυροτεχνικό υλικό και χημικές ουσίες». «Το κελάρι έμοιαζε με καταφύγιο. Το μπουκάλι ήταν μεγάλο, είχε πολλά καλώδια συνδεδεμένα σε αυτό, που οδηγούσαν σε άλλο εξοπλισμό. Κατά τη γνώμη μου, περιείχε ένα σύστημα που θα προκαλούσε έκρηξη», ανέφερε άλλη πηγή.

Παράλληλα, ο ένοπλος που εξαπέλυσε τον τρόμο στην Πράγα είναι πλέον ύποπτος ότι σκότωσε έναν άνδρα και το νεογέννητο μωρό του σε μια «τυχαία» επίθεση σε δάσος κοντά στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την περασμένη εβδομάδα, αποκάλυψε η αστυνομία.

Η αστυνομία ερευνούσε εάν ο Κόζακ μπορεί να σκότωσε έναν πατέρα, 32 ετών, και την δύο μηνών κόρη του στο Klanovice, κοντά στην Πράγα. Εκατοντάδες αστυνομικοί χτένισαν τη δασώδη περιοχή μετά την εξαφάνιση του δράστη και οι αρχές διερευνούσαν επί του παρόντος εάν τα δύο φονικά θα μπορούσαν να συνδέονται.

Η τσεχική αστυνομία, που ερευνά το σπίτι του, επιβεβαίωσε ότι ένα όπλο που βρέθηκε στο κατάλυμα χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσει τον πατέρα και το μωρό του, γράφει η Daily Mail.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Κόζακ δολοφόνησε τον πατέρα του στην πόλη Hostoun πριν κατευθυνθεί στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, όπου άρχισε να πυροβολεί τυχαία ανθρώπους από το μπαλκόνι της σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Είχε μαζί του ένα τεράστιο οπλοστάσιο όπλων και πυρομαχικών, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να λέει ότι «αν η αστυνομία δεν είχε μπει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην ταράτσα και θα ήταν πολλά περισσότερα θύματα».

Ο 24χρονος μακελάρης, καθώς προετοίμαζε το μακελειό, πιστεύεται ότι κρατούσε ένα ημερολόγιο στα ρωσικά στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, γράφοντας σε μια ανατριχιαστική ανάρτηση: «Θέλω να κάνω επίθεση με όπλο στο σχολείο και πιθανώς να αυτοκτονήσω».

Η σφαγή της Πέμπτης είναι η χειρότερη μαζική δολοφονία στην Τσεχική Δημοκρατία και ο ένοπλος πιστεύεται ότι εμπνεύστηκε από πυροβολισμούς σε σχολείο που πραγματοποιήθηκε από 14χρονη μαθήτρια στη Ρωσία νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανώς να αυτοκτονήσω, η Alina Afanaskina με βοήθησε πάρα πολύ», φέρεται να έγραψε στις 10 Δεκεμβρίου για την Ρωσίδα στο σχολείο του Bryansk, που σκότωσε δύο μαθητές προτού αυτοκτονήσει. Η ανατριχιαστική ανάρτηση σε αυτό που ο συγγραφέας αποκάλεσε το «ημερολόγιο» του για τη «ζωή πριν από τον πυροβολισμό» συνεχίστηκε: «Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα ότι θα γίνω μανιακός στο μέλλον».

Μόλις πέντε ημέρες μετά την εμφάνιση των ανησυχητικών δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, ένας πατέρας και ένα κοριτσάκι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Klanovice, μια δασική περιοχή έξω από την Πράγα.

Περισσότεροι από 250 αστυνομικοί στάλθηκαν για να ερευνήσουν την περιοχή και ένα ελικόπτερο με θερμική απεικόνιση χρησιμοποιήθηκε για να σαρώσει τη δασική περιοχή, αλλά ο ένοπλος δεν βρέθηκε ποτέ. Τότε, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Jan Rybanský είπε στο iDNES.cz: «Η υπόθεση επεξεργάζεται μια ομάδα πολλών δεκάδων από τους πιο έμπειρους εγκληματολόγους, οι οποίοι επίσης ενισχύθηκαν από συναδέλφους της Υπηρεσίας Εγκληματικής Αστυνομίας και των Ερευνών του το Αστυνομικό Προεδρείο».

Νέο σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την «σφαγή» στην Πράγα, στο οποίο φαίνεται ο 24χρονος μακελάρης να πυροβολεί κατά ριπάς, αδιακρίτως, όποιον έβλεπε μπροστά του, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό.

Στο συγκεκριμένο βίντεο που δημοσίευσε το Blesk.cz , καταγράφεται η φρικιαστική δράση του 24χρονου, ο οποίος τρέχει φωνάζοντας στους χώρους του Πανεπιστημίου, ενώ ταυτόχρονα πυροβολεί οποιονδήποτε συναντούσε στο διάβα του.

Σημειώνεται πως ο τραγικός απολογισμός της πλέον πιο φονικής επίθεσης με πυροβολισμούς στην σύγχρονη ιστορία της Τσεχίας, είναι 13 νεκροί και 25 τραυματίες, με τον ίδιο τον 24χρονο να βάζει τέλος στη ζωή του.

