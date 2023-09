Λιβύη: Χάος και καταστροφή μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel – Σβήνουν οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες

Οι ελπίδες πως θα βρεθούν επιζώντες στην πόλη Ντέρνα στην Λιβύη, που έχει πληγεί από την κακοκαιρία Daniel σταδιακά εξανεμίζονται, έξι μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν την πόλη, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Κατακλυσμιαίες βροχές τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα προκάλεσαν ρήξη δυο φραγμάτων, με αποτέλεσμα πελώριοι όγκοι νερού, εύρους τσουνάμι, να καταπιούν τα πάντα στον διάβα τους.

Οι πλημμύρες άφησαν πίσω σκηνικό καταστροφής κι απελπισίας σε μεγάλο μέρος της πόλης, και στις δυο πλευρές του ρέματος που τη διασχίζει. Η Ντέρνα μοιάζει λες και έχει χτυπηθεί από μεγάλο σεισμό, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ολόκληρα κτίρια παρασύρθηκαν από τα νερά. Άλλα καταστράφηκαν, ενώ σε πολλά αυτοκίνητα διακρίνονται να έχουν σμπαραλιαστεί πάνω σε τοίχους.

Πριν από την καταστροφή, η πόλη είχε 100.000 κατοίκους. Από αυτούς, «τουλάχιστον 10.000» άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων παραμένει σε αυτό το στάδιο άγνωστος.

Video sent to me by National Libyan Air Ambulance. Around 0:55 you can see where the dam once stood and the spillway that is the only part still standing. One can only imagine the volume of water that filled the valley below that was released all of a sudden #Libya #Derna pic.twitter.com/aGK0EPatA8

— Moez Zeiton (@MZeiton) September 15, 2023