Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Περισσότεροι από 5.300 νεκροί – «Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς πτώματα»

Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται στην Λιβύη, όπου περισσότεροι από 5.300 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην πόλη Ντέρνα, η οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες. Ο απολογισμός των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να διπλασιαστεί, δήλωσε σήμερα υπουργός των αρχών της ανατολικής Λιβύης.

«Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα», επεσήμανε ο Χίσεμ Αμπού Σκιουάτ υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας των αρχών της ανατολικής Λιβύης μιλώντας στο Reuters, ενώ πρόσθεσε ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και ζήτησε την παροχή διεθνούς βοήθειας, καθώς η χώρα δεν διαθέτει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Με δεδομένο ότι η πρόσβαση στην πόλη αυτή των περίπου 125.000 κατοίκων είναι δύσκολη η αβεβαιότητα παραμένει για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της καταστροφής.

Κομμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και πλημμύρες εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν γρήγορα τους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν με πρωτόγονα μέσα να θάψουν σε κοινούς τάφους πτώματα ανά δεκάδες, σύμφωνα με εικόνες που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, την πόλη που επηρεάστηκε περισσότερο από την καταιγίδα Daniel.

Παράλληλα 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τις εστίες τους στην αλ Μπάιντα και περισσότεροι από 2.000 στη Βεγγάζη.

«Ο ΔΟΜ και οι συνεργάτες του στέλνουν αμέσως προϊόντα πρώτης ανάγκης πλην τροφίμων, φάρμακα, εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης καθώς και προσωπικό στις πληγείσες περιοχές», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρόσβαση στη Ντέρνα γίνεται πλέον από δύο εισόδους στο νότιο τμήμα της χώρας, από τις επτά που υπήρχαν. Εξάλλου οι γενικευμένες διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών περιορίζουν τις επικοινωνίες.

Καθώς η Λιβύη είναι βυθισμένη στο χάος μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, διχασμένη μεταξύ της ανατολής και της δύσης, οι αρχές των δύο αντίπαλων πλευρών κάνουν λόγο για “χιλιάδες” νεκρούς.

Ο Ουσάμα Άλι εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης και εκτάκτων καταστάσεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης είχε δηλώσει χθες Τρίτη στο AFP ότι από τις πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους στη Ντέρνα «περισσότεροι από 2.300» άνθρωποι και περίπου 7.000 τραυματίστηκαν, ενώ 5.000 αγνοούνται.

Από την πλευρά του ο Τάμερ Ραμαντάν, στέλεχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι «τεράστιος» και ενδέχεται να ανέρχεται σε χιλιάδες, ενώ έκανε λόγο για 10.000 αγνοούμενους.

Αυτή είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει ποτέ την Κυρηναϊκή, την ανατολική περιφέρεια της Λιβύης, μετά τον μεγάλο σεισμό του 1963 στην πόλη Αλ Μαρτζ.

