Βίντεο: Πώς οι δρόμοι της Λιβύης μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε 25 δευτερόλεπτα – Φόβοι για 20.000 νεκρούς

Τρομακτικό βίντεο δείχνει πώς οι δρόμοι της Λιβύης μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εν μέσω της κακοκαιρίας Daniel. Το βίντεο, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στη Ντέρνα τη Δευτέρα, δείχνει τα νερά να πλημμυρίζουν τον δρόμο και στη συνέχεια περίπου 20 αυτοκίνητα και μια σειρά από συντρίμμια παρασύρονται.

Οι ήρεμες συνθήκες φαίνονται στην αρχή του βίντεο, αλλά ύστερα από μόλις 25 δευτερόλεπτα το χάος ξεσπά. Οι αξιωματούχοι της χώρας προειδοποίησαν χθες ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες μπορεί να φτάσει τους 20.000.

New video shows how it took just seconds for a street in Libya’s Derna to turn into a river.

So far, more than 11,000 people are confirmed dead in Derna alone. Thousands more are still missing. pic.twitter.com/WlGvXZs6hG

— BNO News Live (@BNODesk) September 15, 2023