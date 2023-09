Λιβύη: Τι γνωρίζουμε για τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel – Γιατί «πνίγηκε» η πόλη Ντέρνα

Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στην ανατολική Λιβύη αφάνισαν τμήμα της πόλης Ντέρνα, κόστισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και ανυπολόγιστος είναι ο αριθμούς του αγνοουμένων. Το απόγευμα της Κυριακής, η καταιγίδα έφθασε στις ανατολικές ακτές της Λιβύης, πλήττοντας την Βεγγάζη πριν κατευθυνθεί προς ανατολάς προς τις πόλεις Σαχάτ (Κυρήνη), Αλ-Μαρτζ, αλ-Μπάιντα και Σούδα (Απολλωνία). Αλλά κυρίως προς την Ντέρνα, που μετρούσε 100.000 κατοίκους πριν από την καταστροφή.

Τη νύχτα της Κυριακής, τα δύο φράγματα του Ουάντι Ντέρνα, που κρατούν τα ύδατα του ποταμού που διασχίζει την Ντέρνα, υποχώρησαν. Ισχυρά ρεύματα νερού κατέστρεψαν τις γέφυρες και παρέσυραν ολόκληρες συνοικίες μαζί με τους κατοίκους τους στις δύο όχθες του ποταμού για να καταλήξουν στην θάλασσα.

Πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί και η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές είναι δύσκολη.

Οι Αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοινώνουν διαφορετικούς απολογισμούς για τον αριθμό των θυμάτων. Ένας απολογισμός αναφέρεται σε 3.800 νεκρούς. Αλλά όλοι ανησυχούν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολλαπλάσιος.

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FICR) κάνει λόγο για «τεράστιο» αριθμό νεκρών, που μπορεί να φθάσει τις χιλιάδες και για 10.000 αγνοουμένους. Άλλοι αξιωματούχοι προβλέπουν περισσότερους των 10.000 νεκρούς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αναφέρει ότι 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Ντέρνα, 3.000 στην αλ-Μπάιντα και περισσότεροι από 2.000 στην Βεγγάζη. Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, 884.000 άνθρωποι έχουν πληγεί άμεσα από την καταστροφή.

Aerial view of #Libya devastation. UK promises funds for victims. There would be far less victims if UK and other murderous #NATO states hadn’t bombed the sh*t out of Libyan infrastructure including dams and water reservoirs. pic.twitter.com/nAloJ8sxid

— vanessa beeley (@VanessaBeeley) September 15, 2023