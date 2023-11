LIVE: Το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ: Η επιχείρηση της Χαμάς ήταν «μεγάλη» και «100% Παλαιστινιακή»

Διάγγελμα απευθύνει αυτή την ώρα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Ο Χασάν Νασράλα άρχισε την ομιλία του επαινώντας “τους πεσόντες μάρτυρες” της Χεζμπολάχ και των άλλων ομάδων που πολεμούν το Ισραήλ, καθώς και τους αμάχους που σκοτώθηκαν.

“Ξεκινώ εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των πεσόντων εδώ στο Λίβανο και ταυτόχρονα σας συγχαίρουμε καθώς οι αγαπημένοι σας έχουν κερδίσει την τιμή του μαρτυρίου”.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ εξέφρασε επίσης “συλλυπητήρια και συγχαρητήρια” στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων όσων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της Χαμάς στο εσωτερικό του Ισραήλ, οι οποίες, όπως λέει, “επεκτάθηκαν σε πολλά μέτωπα μάχης”.

Nasrallah: We must all know fighting Israel is a clear example of cause of God pic.twitter.com/k93ah4Oj0a

— Press TV (@PressTV) November 3, 2023