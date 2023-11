Πάνω από το 70% των ανθρώπων στην Βρετανία έχουν γίνει στόχος απατεώνων τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το NatWest σε 2.000 ενήλικες.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι απατεώνες υπόκεινται σε «ταχεία εξέλιξη», δήλωσε η NatWest, με τα θύματα να χάνουν τα χρήματά τους με ευρείς και περίπλοκους τρόπους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι 5 πιο συχνές απάτες είναι οι εξής:

Οι ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν το Booking.com προειδοποιούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρχουν πολλά email απάτης που τους ζητούν να επιβεβαιώσουν την πληρωμή του ξενοδοχείου τους.

Το email «ισχυρίζεται ότι η διαμονή τους ενδέχεται να ακυρωθεί εάν δεν δώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας τους μέσω ενσωματωμένου συνδέσμου», ανέφεραν στο The Observer πολίτες που έλαβαν τέτοια e-mail απάτης.

Το Booking.com, το οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για «hacking», έχει προτρέψει οποιονδήποτε πελάτη ανησυχεί για μήνυμα πληρωμής να ελέγξει την πολιτική πληρωμών του καταλύματος ή να επικοινωνήσει με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο».

Τέτοιες απάτες μέσω email, γνωστές ως «phishing», είναι εδώ και καιρό δημοφιλείς, αλλά πολλοί απατεώνες χρησιμοποιούν πλέον νέες τεχνικές που κάνουν τις απάτες «απίστευτα δύσκολο να εντοπιστούν».

Για να μην πέσετε θύμα μία τέτοιας απάτης, η ομάδα καταναλωτών συμβουλεύει να «μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους ή να κατεβάσετε συνημμένα» και να βεβαιωθείτε ότι το antivirus σας είναι ενημερωμένο.

Το “τελευταίο κόλπο” που χρησιμοποιούν οι απατεώνες αφορά τους QR κωδικούς. «Πήγαμε από το phishing στο smishing, το οποίο είναι τα μηνύματα κειμένου, και τώρα στο quishing», δήλωσε στο NBC, ο εκτελεστικός διευθυντής του Better Business Bureau of Metro New York, Brian Rauer.

Καθώς οι QR κωδικοί γίνονται όλο και πιο διαδεδομένοι στα εστιατόρια, τα πάρκινγκ και τις ιστοσελίδες, τόνισε ο Rauer, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες να «σας οδηγήσουν σε έναν ιστότοπο phishing» για να «αποσπάσουν» προσωπικά και οικονομικά στοιχεία, και ενδεχομένως να «κατεβάσουν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας».

Οι καταναλωτές προτρέπονται να αναζητούν σημάδια παραβίασης σε πινακίδες με QR κωδικούς και να ελέγχουν πάντα τη διεύθυνση URL αφού σαρώσουν έναν κωδικό. «Οποιοσδήποτε μπορεί να κολλήσει κάτι στο πίσω μέρος μιας συσκευής σε ένα εστιατόριο ή στο πίσω μέρος μιας πόρτας», τόνισε ο Rauer, επομένως βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός είναι αυτός της «πραγματικής επιχείρησης».

Οι εφαρμογές σάρωσης QR κωδικών μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εντόπιση ψεύτικων ιστότοπων.

Οι υβριδικές απάτες ξεκινούν με φιλική συνομιλία σε μία πλατφόρμα αλλά στη συνέχεια μεταφέρουν το θύμα σε άλλες πλατφόρμες που μπορεί να είναι κρυπτογραφημένες ή ψεύτικες.

Αυτού του είδους οι απάτες μπορούν να διεξαχθούν σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, καθώς ο απατεώνας χτίζει εμπιστοσύνη με το θύμα προκειμένου να το πείσει να του δώσει χρήματα. «Πολλοί αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά προτού εξαφανιστούν», αναφέρει το BBC, το οποίο ανέφερε «12πλάσια αύξηση στις υβριδικές απάτες το 2022».

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να προσέχουν για τυχόν μηνύματα που προσπαθούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες μακριά από μια νόμιμη πλατφόρμα, όπως μια εφαρμογή γνωριμιών.

Ο οικονομικός δημοσιογράφος Martin Lewis προειδοποίησε για μια “τρομακτική” απάτη που χρησιμοποιεί τα deepfakes. Ο Martin Lewis επεσήμανε τη νέα μορφή απάτης στο Twitter, αφού η ομοιότητά του χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί ένα ψεύτικο βίντεο στο οποίο φαινόταν να προωθεί μια «επένδυση του Elon Musk».

WARNING. THIS IS A SCAM BY CRIMINALS TRYING TO STEAL MONEY. PLS SHARE.

This is frightening, it's the first deep fake video scam I've seen with me in it. Govt & regulators must step up to stop big tech publishing such dangerous fakes. People'll lose money and it'll ruin lives. https://t.co/ZzaBELg1kg

— Martin Lewis (@MartinSLewis) July 6, 2023