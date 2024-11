Λίβανος: Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Τύρο – Πόσο κοντά σε εκεχειρία είναι οι συνομιλίες

Αεροπορική επιδρομή είχε στόχο σήμερα ένα κτίριο στην Τύρο, την παράκτια πόλη στον Νότιο Λίβανο, διαπίστωσε φωτογράφος που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο σε αυτή την πόλη που αποτελεί στόχο τις τελευταίες ημέρες βομβαρδισμών του ισραηλινού στρατού.

Η επιδρομή έπληξε ένα κτίριο στην παραλία, το οποίο κατέρρευσε μέσα σε ένα σύννεφο καπνού, με τους διασώστες να παρεμβαίνουν στην περιοχή για να ανασύρουν θύματα από τα ερείπια, σύμφωνα με τον φωτογράφο. Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού, ο οποίος δηλώνει ότι στόχος του είναι το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές που είχαν στόχο δύο τοποθεσίες της περιοχής Μπααλμπέκ-Χερμέλ στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να συνεχίζει τους μαζικούς βομβαρδισμούς του στα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σε έναν “προκαταρκτικό απολογισμό” το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για “επιδρομές του ισραηλινού εχθρού” στις οποίες σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι στο χωριό Αμχάζ και άλλοι δύο στο χωριό Σαράουνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδιδε για πλήγματα σε αρκετές ανατολικές περιοχές της χώρας, για τα οποία δεν είχαν προηγηθεί από τον ισραηλινό στρατό εντολές εκκένωσης

Οι συνομιλίες για εκεχειρία

Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ισραήλ και ανώτεροι συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις συναντήσεις τους με στόχο την εξασφάλιση εκεχειρίας στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Καναλιού 12. Το Κανάλι 12 , το οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ επιδιώκει μια συνοδευτική επιστολή από τις ΗΠΑ, στην οποία η Ουάσιγκτον θα δεσμευτεί ότι θα επιτρέψει στο Ισραήλ την ελευθερία δράσης για να απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι οι συναντήσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Άμος Χόχσταϊν και του τσάρου του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακ Γκουρκ με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη ήταν «ουσιαστικές και εποικοδομητικές και επικεντρώθηκαν σε μια σειρά θεμάτων σε βάθος, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, του Λιβάνου, της Γάζας και της εξασφάλισης της απελευθέρωσης των ομήρων».

Η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ και ο Λίβανος είναι απίθανο να συμφωνήσουν στο αίτημα του Ισραήλ για «ενεργή επιβολή» της κατάπαυσης του πυρός.

Οι Hochstein και McGurk συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον πρωθυπουργό Netanyahu, τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ron Dermer, τον υπουργό Άμυνας Yoav Gallant, τον διευθυντή της Shin Bet Ronan Bar, τον διευθυντή της Mossad David Barnea και άλλους ανώτερους ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο που θα επιτρέπει στους ανθρώπους και στις δύο πλευρές της μπλε γραμμής να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, καθώς και σε νέες πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση των ομήρων, κάτι που η Χαμάς πρέπει να κάνει χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον “δεν θα διαπραγματευτεί κανένα από τα δύο θέματα δημοσίως”.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι «το κύριο θέμα» που συζήτησε ο πρωθυπουργός με τους Hochstein και McGurk ήταν «η ικανότητα και η αποφασιστικότητα του Ισραήλ να επιβάλει τη συμφωνία και να ματαιώσει οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά του από τον Λίβανο».

Στο X κυκλοφορούν πλάνα με την ανατίναξη τζαμιού σε χωριό στον Νότιο Λίβανο, το οποίο δεν κατονομάζεται. Τα πλάνα δείχνουν τζαμί να καταρρέει, μετά από την ταυτόχρονη έκρηξη σε τρία διαφορετικά σημεία.