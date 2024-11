Τραγωδία στη Σερβία: 8 νεκροί από κατάρρευση οροφής σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ήταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή (1/11) στη βόρεια Σερβία, όταν τμήμα της οροφής του σιδηροδρομικού σταθμού στη πόλη Νόβι Σαντ κατέρρευσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωση άλλων δύο ατόμων που βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια και με τα οποία τα σωστικά συνεργεία έχουν επαφή.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, ανέφερε ό υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάσιτς.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ. Μετά το συμβάν ο σταθμός εκκενώθηκε. Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στον σταθμό του Νόβι Σαντ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν διασώστες, ασθενοφόρα, αλλά και εκσκαφείς προκειμένου να μπορέσουν να μετακινηθούν τα συντρίμμια που είχαν προκληθεί από την κατάρρευση της οροφής.

Παρόντες ήταν και τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς που βρίσκεται στον σιδηροδρομικό σταθμό δήλωσε ότι πρόκειται για τραγικό γεγονός και ανέφερε ότι θα αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.

