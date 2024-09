Λίβανος: 14 νεκροί και πάνω από 450 τραυματίες από τις εκρήξεις σε ασυρμάτους μελών της Χεζμπολάχ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 450 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό των σημερινών εκρήξεων ασυρμάτων μελών της Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Από τις χθεσινές εκρήξεις βομβητών έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον η μία από τις σημερινές εκρήξεις έγινε κοντά σε μια κηδεία που είχε οργανώσει η Χεζμπολάχ για τα θύματα της χθεσινής ημέρας, όταν χιλιάδες βομβητές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση εξερράγησαν σε όλη τη χώρα και τραυμάτισαν πολλούς μαχητές της.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπεκαά. Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπτε τις κηδείες των τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στα νότια προάστια της Βηρυτού είδε μέλη της Χεζμπολάχ να βγάζουν βιαστικά τις μπαταρίες από τους φορητούς ασυρμάτους που είχαν μαζί τους και δεν είχαν εκραγεί και να τις πετούν σε μεταλλικά βαρέλια.

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ανταποκρίθηκε με 30 ασθενοφόρα σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως στον νότιο Λίβανο και την Κοιλάδα Μπεκάα.

Οι ασύρματοι είχαν αγοραστεί από τη Χεζμπολάχ πριν από πέντε μήνες, περίπου την ίδια περίοδο που η οργάνωση αγόρασε και τους βομβητές, ανέφερε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

