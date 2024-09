Μαζική επίθεση χάκερ σε λογαριασμούς στο Χ σε όλο τον κόσμο – Ανάμεσά τους η Πυροσβεστική και ΜΜΕ – ΦΩΤΟ

Μαζική επίθεση από χάκερ φέρεται πως δέχθηκαν λογαριασμοί στην πλατφόρμα Χ, ανάμεσά τους και της ελληνικής Πυροσβεστικής καθώς και ΜΜΕ.

Λίγα λεπτά μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (17/09), στον λογαριασμό της Πυροσβεστικής στο X εμφανίστηκε μία ανάρτηση που έγραφε ότι ο λογαριασμός έχει χακαριστεί.

«Αυτός ο λογαριασμός έχει χακαριστεί. Σε καθένα από αυτούς δημοσιεύουμε μία διεύθυνση για να βγάλουμε κέρδος μαζί», γράφει το μήνυμα, ενώ προωθείται το κρυπτονόμισμα Solana.

Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται σε εκατοντάδες λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο.

THIS IS HACKED ACCOUNT!

INTRODUCING $HACKED ON SOLANA

on each account we hack we publish the token address so we pump it and make profits together

CA: 9ydCjcbvD4ugNjBufjn1jeU9U1pPNiUMRbwFTj7UzgTi

BUY NOW!

