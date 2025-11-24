Κιρίλ Τερέσιν: Ο «Ρώσος Ποπάυ» κινδυνεύει να χάσει και τα δύο του χέρια – «Ο χρόνος τελειώνει» λένε οι γιατροί του

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ρώσος Ποπάυ, Κιρίλ Τερέσιν

Ένας bodybuilder που έβαλε βαζελίνη στους δικέφαλους μυς του για να τους κάνει τεράστιους, κερδίζοντας το παρατσούκλι «Ρώσος Ποπάυ», κινδυνεύει να χάσει και τα δύο του χέρια λόγω σοβαρής λοίμωξης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 29χρονος Κιρίλ Τερέσιν ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να χρειαστεί διπλό ακρωτηριασμό έπειτα από χρόνια ενέσεων με synthol, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του, τη Ρωσία.

Ο bodybuilder μοιράστηκε ένα ανατριχιαστικό βίντεο στο οποίο δείχνει πώς ο δικέφαλος μυς του «έσπασε», αφήνοντας ένα μεγάλο κενό με σάπιο ιστό.

Ρώσος Ποπάυ, Κιρίλ Τερέσιν

Ο Τερέσιν χρειάζεται πλέον αρκετές επεμβάσεις μεταμόσχευσης δέρματος για να σώσει τα χέρια του, αλλά δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη, σύμφωνα με τους γιατρούς.

«Ο χρόνος για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του πιθανώς τελειώνει» ανέφεραν οι γιατροί.

Οι επεμβάσεις θα απαιτούσαν έναν αγγειοχειρουργό, έναν πλαστικό χειρουργό και έναν χειρουργό ανακατασκευής.

Ο Κιρίλ Τερέσιν άρχισε να κάνει ενέσεις με synthol στα χέρια του το 2017, και έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο αφού συγκρίθηκε με τον «Ποπάυ» λόγω των υπερμεγέθων δικέφαλων μυών του που είχαν φτάσει σε μήκος τα 60 εκατοστά, και της ομοιότητάς τους με τον εμβληματικό χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων.

Ωστόσο, οι ενέσεις synthol προκάλεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ίνωση των ιστών, ακολουθούμενη από νέκρωση, καθώς το σώμα του απέρριψε τη χημική ουσία.

Το 2019 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των κατεστραμμένων περιοχών, αλλά σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η λοίμωξη έχει πλέον εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που οι πληγές δεν μπορούν να επουλωθούν.

Ο bodybuilder είχε προηγουμένως εκφράσει τη λύπη του για την «ηλιθιότητά» του να κάνει ενέσεις στους δικέφαλους μυς του — και είχε προειδοποιηθεί ότι ενδέχεται να πεθάνει αν η τοξική ουσία δεν αφαιρεθεί.

Ρώσος Ποπάυ, Κιρίλ Τερέσιν

