Κίνα: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 3 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο βορρά

Εννιά εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εξακολουθούσαν να αγνοούνται στη βόρεια Κίνα μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τον νομό της Εσωτερικής Μογγολίας, μετέδωσε χθες Κυριακή κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει στον τομέα της Ουράντ όταν «ξαφνική» πλημμύρα σημειώθηκε περί τις 22:00 (17:00 ώρα Ελλάδας) προχθές Σάββατο, εξήγησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ένας άνθρωπος διασώθηκε και 700 και πλέον διασώστες αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ανέφερε η ίδια πηγή χθες το απόγευμα.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων διέταξε να διεξαχθεί επιχείρηση ευρείας κλίμακας, να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι κι έστειλε κλιμάκιο επιτόπου, μετέδωσε εξάλλου η κρατική τηλεόραση CCTV.

Φυσικές καταστροφές πλήττουν συχνά την Κίνα, ιδίως το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλες υποφέρουν από εξοντωτική ζέστη.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν στις αρχές Αυγούστου την επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Τον Ιούλιο, σφοδρές βροχοπτώσεις σε βόρεια προάστια του Πεκίνου άφησαν πίσω τουλάχιστον 44 νεκρούς και ώθησαν τοπικούς αξιωματούχους σε σπάνιο mea culpa.

Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο κατά επιστήμονες επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και κάνει ολοένα συχνότερα και σφοδρότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

