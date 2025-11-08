Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις ενεργειακές συμφωνίες

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δημοσίευσε νέα ανάρτηση για τις συναντήσεις που είχε στην Αθήνα, όπου συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με αμερικανούς αξιωματούχους τα θέματα οικονομίας και Ενέργειας. Οι επαφές ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, με την υπογραφή της κοινής Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας, που έδωσε έμφαση στον ρόλο της χώρας μας στη μεταφορά LNG προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Γκιλφόιλ, μέσα από το μήνυμά της στο Facebook, αναφέρεται στη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στις συνομιλίες που έγιναν στο Ζάππειο στο πλαίσιο της Συνόδου P-TEC, η οποία επιβεβαίωσε την κρίσιμη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Στο κείμενό της σημειώνει: «Είχα την τιμή να καλωσορίσω στην Ελλάδα τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, τον Υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Michael Rigas για το φετινό Συνέδριο P-TEC. Πραγματοποιήσαμε παραγωγική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητώντας ευκαιρίες διεύρυνσης της ενεργειακής συνεργασίας και κοινής οικονομικής ευημερίας. Υπό τον Πρόεδρο Donald Trump οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες. Το μέλλον είναι λαμπρό», καταλήγει στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

I was honored to welcome Secretary of Energy Chris Wright, Secretary of the Interior Doug Burgum, and Deputy Secretary…

Δημοσιεύτηκε από Kimberly Guilfoyle στις Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ «σφράγισαν» στο Ζάππειο τη συνεργασία τους για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, μια συμφωνία που αναβαθμίζει τη χώρα μας σε βασικό παράγοντα της ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία. Παράλληλα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν και την Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των κοινών δράσεων σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο.

