Ισραήλ: Νεκρή η Σάνι Λουκ που ήταν στο μοιραίο μουσικό φεστιβάλ

Το πτώμα της Γερμανο-ισραηλινής Σάνι Λουκ, η οποία είχε απαχθεί όταν οι ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Super Nova στο Reim, βρέθηκε σήμερα, σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ.

The body of #Israeli–#German citizen Shani Louk, who was believed to have been kidnapped alive amid #Hamas‘s assault on the music festival in Reim, was found on Monday.https://t.co/lEsfCfd5nP

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 30, 2023