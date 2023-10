Πόλεμος στο Ισραήλ: «Η κόρη μου είναι ζωντανή», λέει η μητέρα της Γερμανίδας που ήταν στο αιματοβαμμένο φεστιβάλ

«Έχουμε στοιχεία ότι είναι ζωντανή» δήλωσε η μητέρα της Σάνι Λουκ, η οποία φερόταν να έχει δολοφονηθεί από ενόπλους της Χαμάς, κατά την διάρκεια της βίαιης επίθεσης του Σαββάτου, σε ένα μουσικό ρέιβ φεστιβάλ στο Ισραήλ.

Η μητέρα της, Ρικάρτνα δήλωσε στην γερμανική εφημερίδα Bild: «Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Shani είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Παρακαλώ τη γερμανική κυβέρνηση να δράσει γρήγορα και να τη φέρει πίσω σώα», ενώ παράλληλα παρακάλεσε δημόσια να σταματήσουν οι μάχες στην εμπόλεμη ζώνη και να αφεθεί ελεύθερη η κόρη της.

Η γυναίκα θεωρείτο αρχικά νεκρή, καθώς είχαν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φαινόταν το σώμα μίας γυναίκας, η οποία είχε απαχθεί από στρατιώτες της Χαμάς, με τους ίδιους να πανηγυρίζουν ενώ η γυναίκα είναι μόνο με τα εσώρουχα σε καρότσα ενός αγροτικού οχήματος.

It’s really outrageous , these men are so shameless , I hope women can defend them , how many people can suffer from this kind of encounter ! #ShaniLouk #ULTIMAHORA #Palestina pic.twitter.com/ta41nhg8Ck

Αρκετοί ήταν αυτοί που θεώρησαν πως πρόκειται για την άτυχη Σάνι, αφού φέρεται να την είχαν αναγνωρίσει από ένα συγκεκριμένο τατουάζ και τα ράστα μαλλιά που είχε η κοπέλα.

Σύμφωνα με το BBC ενώ στο βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο της γυναίκας, η οικογένεια της Shani Louk δήλωσε ότι μπόρεσε να την αναγνωρίσει κι αυτή από τα μαλλιά και τα τατουάζ της.

Shani Louk, the German women captured at a Festival in #Israel by #Hamas terrorists is reportedly alive and in critical condition in a Hamas hospital.

“We now have evidence that Shani is alive but has a serious head injury and is in critical condition.… pic.twitter.com/pVa8Y6BBwr

