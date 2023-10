Ο Γιατρός: Η παραίτηση του Αντρέα δεν γίνεται δεκτή

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά, «Ο Γιατρός» που προβάλλεται απόψε, Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στις 22:40, στον Alpha. Στο νέο επεισόδιο με τίτλο «Το Λάθος», η παραίτηση του Ανδρέα απ’ το νοσοκομείο σκάει σαν κεραυνός εν αιθρία και κυρίως για την Σοφία που είχε αποφασίσει να του μιλήσει για το παρελθόν τους.

Όταν όμως έρχεται στο νοσοκομείο μια παλιά σταρ του ελληνικού κινηματογράφου η οποία δε δέχεται να την εξετάσει κανένας άλλος εκτός από τον διευθυντή Ανδρέα Βρεττό, η Σοφία βρίσκει την ευκαιρία να του ζητήσει να γυρίσει πίσω άτυπα. Η Δανάη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα που έχει με τη μητέρα της έχοντας δίπλα της για στήριγμα το Δημήτρη.

Ο Ανδρέας δίνει κατά λάθος ένα αποσυρμένο φάρμακο σε μια ασθενή πράγμα που της προκαλεί επιληπτική κρίση, φέροντας το νοσοκομείο αντιμέτωπο με πιθανές μηνύσεις εκατομμυρίων. Τελικά, όμως, αυτό το λάθος του Ανδρέα θα καταλήξει να σώσει την ασθενή και να τη βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η Άννα εντυπωσιασμένη από τον τρόπο που ο Ανδρέας χειρίστηκε το όλο θέμα καταλήγει να μην κάνει δεχτή την παραίτησή του και του ζητάει με κάποιον τρόπο να παραμείνει στο νοσοκομείο. Με το νέο αυτό δεδομένο ο Μάρκος αναγκάζεται να βρει άλλο τρόπο για να απαλλαγεί απ’ αυτόν.

*στο ρόλο της Φανής η Μαριέλα Δουμπού

*στο ρόλο της Μπέτυς η Καίτη Ιμπροχώρη

*στο ρόλο του Προκόπη ο Περικλής Αλμπάνης

Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο



Δείτε το trailer



Ο Γιατρός – Δευτέρα & Τρίτη στις 22:40

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”