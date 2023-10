Προβληματισμός στον ΣΚΑΪ για το «I’m a celebrity… Get me out of here»

Προβληματισμός επικρατεί στον ΣΚΑΪ για το «I’m a celebrity… Get me out of here». Τα ποσοστά τηλεθέασης, που προσγειώθηκαν γρήγορα σε μονοψήφιο ποσοστό αμέσως μετά την πρεμιέρα, αλλά και το παραγόμενο προϊόν προκαλούν γκρίνιες στο Φάληρο.

Η ανησυχία στον ΣΚΑΪ δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά και το… μέλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, στο Φάληρο εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι το «I’m a celebrity… Get me out of here» «καίει» και το «Survivor». Το γεγονός ότι και τα δύο ριάλιτι παραγωγής AcunMedya γυρίζονται στον Αγιο Δομίνικο και έχουν κοινό παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, χωρίς όμως την ίδια… αίγλη, «θαμπώνει» το brand name του «Survivor», το οποίο και φέτος αποτελεί τη… σανίδα σωτηρίας του ΣΚΑΪ για να μπορέσει να ξεκολλήσει από τη σφαίρα των μονοψήφιων στο β’ μισό της σεζόν.

Παρά τους έντονους προβληματισμούς, πάντως, δεν θα υπάρξει περικοπή επεισοδίων του «I’m a celebrity… Get me out of here», το οποίο θα ολοκληρωθεί στα 20 επεισόδια μέσα στον Δεκέμβριο.

Και στο βάθος… Survivor

Οσο για το «Survivor», ξεκίνησαν τα κάστινγκ για τους νέους παίκτες και, αν το υλικό που θα συλλέξει η παραγωγή είναι ικανοποιητικό, τότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή που θα πάρει το παιχνίδι, αν δηλαδή θα επιστρέψει το κανονικό «Survivor» με διάσημους και μαχητές ή αν θα επιχειρηθεί και πάλι να συμμετάσχουν κάποιοι δυνατοί παίκτες από το παρελθόν, βάζοντας στο «μείγμα» και μια δόση… all star.