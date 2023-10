I’m a Celebrity Get Me Out Of Here: Στα όριά τους οι παίκτες με τη νέα δοκιμασία – Ποιος αποχωρεί απόψε;

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα φέρνουν για τους celebrities μία δοκιμασία διαφορετική από τις άλλες! Όσα θα δούμε στο διασκεδαστικό ριάλιτι απόψε, Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, στις 22:20, στον ΣΚΑΪ.

Οι celebrities, ως… άλλοι Χουντίνι, μπαίνουν σε ένα μεγάλο κουτί γεμάτο νερό και προσπαθούν να δραπετεύσουν σε προκαθορισμένο χρόνο. Μόνο που εκεί μέσα δεν είναι… μόνοι τους. Η δοκιμασία για φιλανθρωπικό σκοπό τους φτάνει όλους στα όριά τους, και ειδικά την Emilia Vodos και την Ιωάννα Λίλη.

Στο camp μια ξεκαρδιστική δοκιμασία περιμένει τους celebrities. Το έπαθλο, όμως, δεν είναι καθόλου αστείο! Δύο μεγάλα παγάκια κρύβουν μέσα τους ένα κλειδί. Όποια ομάδα λιώσει πρώτη τον πάγο και πάρει το κλειδί, κερδίζει κάτι πολύ πολύ… γλυκό. Μόνο που για να λιώσουν τον πάγο οι παίκτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν ΜΟΝΟ τα σώματά τους! Τρύφωνας και Μαρία αντιμέτωποι με Αιμιλία και Αγγελική. Ποιοι θα κερδίσουν;

Η ψηφοφορία βάζει… φωτιά στις δύο ομάδες και δημιουργεί μεγάλη ένταση και καυγάδες. Τι θα συμβεί; Ποιοι τρεις δεν θα κερδίσουν προστασία και θα αγωνιστούν για την παραμονή τους σε μια ανατριχιαστική δοκιμασία; Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει αυτήν την εβδομάδα από το «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE»;

Δείτε απόσπασμα από το πώς περνούν την ελεύθερή τους ώρα οι celebrities στο camp



Δείτε το τρέιλερ