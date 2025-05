Ισραήλ: Κατέστρεψε το αεροδρόμιο της Σαναά – Η ανακοίνωση των IDF

Ο Στρατός του Ισραήλ (IDF), σε ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε την αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη, λέγοντας ότι κατέστρεψε το ελεγχόμενο από τους Χούθι διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, ως απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν την Κυριακή, από το οποίο τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι.

Το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα των Χούθι είναι πλέον “εντελώς αχρηστευμένο” μετά τα πλήγματα που πραγματοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, αναφέρει ο στρατός.

Οι IDF λένε ότι το αεροδρόμιο το χρησιμοποιούσαν οι Χούθι “για τη μεταφορά όπλων και πρακτόρων και λειτουργεί τακτικά από το καθεστώς των Χούθι για τρομοκρατικούς σκοπούς”. Πριν από την επίθεση στο αεροδρόμιο, οι IDF εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους πολίτες.

Επιπλέον, οι IDF λένε ότι στοχοθέτησαν αρκετούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στη Σαναά που χρησιμοποιούνταν από τους Χούθι, μαζί με ένα εργοστάσιο τσιμέντου βόρεια της πρωτεύουσας, το οποίο χρησιμοποιείται από την ομάδα για την κατασκευή υποδομών και σηράγγων.

#BREAKING 🇮🇱‼️🇾🇪 Footage from the runways at Sanaa International Airport the airplanes burning, almost ALL planes on ground at Saana International Airport as well the entire Airport Terminal were destroyed by Israel. pic.twitter.com/Qh9Lax7CZ2

