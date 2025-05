Γερμανία: Ξεκίνησε η δεύτερη ψηφοφορία για την καγκελαρία

Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας στην Bundestag μετά την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εξασφαλίσει την εκλογή του στην καγκελαρία νωρίτερα σήμερα, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική ήττα», «κρίση» και «πολιτική βόμβα» από τα γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, η απόφαση για την επανάληψη της ψηφοφορίας ήδη σήμερα, ελήφθη έπειτα από συμφωνία των κοινοβουλευτικών ομάδων της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), του SPD, των Πρασίνων και της Αριστεράς.

«Πετύχαμε τώρα να υποβάλουμε αίτηση για δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σήμερα, ώστε να μπορέσουμε να εκλέξουμε γρήγορα τον ομοσπονδιακό καγκελάριο», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ και συμπλήρωσε: «Υποθέτω ότι η απαραίτητη πλειοψηφία θα υπάρχει πλέον στη δεύτερη ψηφοφορία για να γίνει ο Φρίντριχ Μερτς ο επόμενος καγκελάριος της χώρας μας».

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα με ψήφους 310 υπέρ και 307 κατά, ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς δεν κατόρθωσε να εκλεγεί καγκελάριος κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Bundestag. Απαιτούνταν 316 ψήφοι επί συνόλου 630 βουλευτών.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα σενάρια για τους βουλευτές που επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την κομματική γραμμή.

🇩🇪‼️ Friedrich Merz failed to secure a majority in the Bundestag in the first round of voting for the election of Chancellor‼️

He won 310 votes, out of the required 316. 👇 pic.twitter.com/z6IF2noGEQ

— Djole 🇷🇸 (@onlydjole) May 6, 2025