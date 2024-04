Ισραήλ: Ετοιμάζεται για το «χτύπημα» περιορισμένης έκτασης στο Ιράν – Οι 3 επιλογές και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μια δύσκολη εξίσωση με πολλές μεταβλητές προσπαθεί να λύσει το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, το οποίο καλείται να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει η χώρα στην άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν και τους συμμάχους του, χωρίς ωστόσο να κλιμακωθεί η σύρραξη στην Μέση Ανατολή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σχολιάζουν ότι η απάντηση στο Ιράν είναι επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να είναι «έξυπνη». Το Συμβούλιο έχει δηλώσει στόχος είναι μια “δυναμική” απάντηση στο Ιράν, η οποία όμως δεν θα προκαλέσει ευρύτερο πόλεμο. Αναλυτές ανέφεραν ότι η απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη θα μπορούσε να δοθεί «έως και την Δευτέρα», με τον Ισραηλινό υπουργό άμυνας να φέρεται ότι έχει δηλώσει στον αμερικανό ομόλογό του ότι το Ισραήλ δεν έχει “άλλη επιλογή” από το να απαντήσει στους βαλλιστικούς πυραύλους που δέχτηκε.

If Ben-Gvir and Smotrich, who are demanding a devastating response against Iran, stay in the government despite a more muted one, they will certainly leave if Netanyahu accepts the other condition for Biden’s grand plan / @AnshelPfeffer https://t.co/G95tpgSS5I

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο ολοκλήρωσε το απόγευμα της Δευτέρας (15/4) μια πρώτη συζήτηση για την απάντηση του Ισραήλ στο μαζικό χτύπημα του Ιράν, εν μέσω εκκλήσεων προς την ισραηλινή κυβέρνηση να επιδείξει προσοχή και αυτοσυγκράτηση, ώστε να μην πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο.

Σε ένα ρεπορτάζ χωρίς πηγές, το Κανάλι 12 υποστήριξε ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε στην σημερινή του (16/4) συνεδρίαση να ανταποδώσει “ξεκάθαρα και δυναμικά” την επίθεση στο Ιράν με μια απάντηση σχεδιασμένη έτσι ώστε να στείλει το μήνυμα ότι το Ισραήλ “δεν θα επιτρέψει μια επίθεση αυτού του μεγέθους εναντίον του να περάσει χωρίς αντίδραση”.

Η απάντηση θα σχεδιαστεί επίσης για να καταστήσει σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στους Ιρανούς να “καθιερώσουν την εξίσωση” όπως προσπάθησαν να κάνουν τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε το δημοσίευμα. Αυτό ήταν μια προφανής αναφορά στην προειδοποίηση του Ιράν ότι μελλοντικά ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών διπλωματικών εγκαταστάσεών του, θα αντιμετωπίζονται εφεξής και πάλι με ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ επιθυμεί να ανατρέχει αυτήν την κατάσταση ώστε να φαίνεται ότι αυτό είναι ισχυρότερο.

Over 880 pounds of explosives in just 1 ballistic missile. Around 120 were fired by Iran at Israel.

The world must recognize Iran’s attack could’ve ended very differently. It’s thanks to our advanced aerial defense systems and the help of our international partners that the… pic.twitter.com/1bqVSc3DYb

— Israel Defense Forces (@IDF) April 16, 2024