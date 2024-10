Ισραήλ: Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από τον Λίβανο – Σειρήνες συναγερμού σε αρκετές περιοχές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το βόρειο Ισραήλ, καθώς σειρήνες ήχησαν ξανά σε πολλές κοινότητες λόγω μιας φαινομενικής επίθεσης με ρουκέτες από τον Λίβανο, καθώς οι Εβραίοι Ισραηλινοί γιόρταζαν την ιερή ημέρα του Γιομ Κιπούρ. Οι προειδοποιητικές σειρήνες ακούστηκαν σε πόλεις και χωριά όπως η Σαφέντ, η Ρος Πίνα, η Μάχαναϊμ, η Μπριγιέ, η Χατσόρ ΧαΓκλίλιτ, η Καδίτα, η Αμούκα, η Βιομηχανική Ζώνη Τζαχάρ, ο Μπαρ Γιοχάι και το Ντάλτον.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, δηλώνοντας πως συνέχισε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ το Σάββατο, με στόχο, όπως ανέφερε, «συγκέντρωση εχθρικών ισραηλινών δυνάμεων» σε χωριά νότια των συνόρων.



Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι αναγνώρισε περίπου 35 ρουκέτες που διέσχισαν τα σύνορα από τον Λίβανο προς την περιοχή της Άνω Γαλιλαίας, ενώ δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν προς τα βορειοανατολικά της χώρας. «Μερικά από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν, ενώ εντοπίστηκαν πτώσεις ρουκετών στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF.



Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε δύο drones που πλησίαζαν ισραηλινό έδαφος από τον Λίβανο, προτού αυτά διασχίσουν τα σύνορα.

Η επίθεση προκάλεσε την ενεργοποίηση των σειρήνων στην Άκρα και στις γύρω κοινότητες. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση με ρουκέτες στη διασταύρωση Μακρ κοντά στην Άκρα, όπως μετέδωσε το Channel 12.



Οι τραυματίες δέχθηκαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

