Ισραήλ: Μυστήριο με τον ακριβή αριθμό των παιδιών που δολοφονήθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου – Ακόμα και νεογέννητο μεταξύ των νεκρών – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα χρόνο μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο αριθμός των παιδιών που δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου 2023, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο εσφαλμένων ή αβάσιμων ισχυρισμών, με το Γαλλικό Πρακτορείο να αναφέρει ότι δύο μωρά ήταν μεταξύ των 37 ανήλικων που δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα εβραϊκά, στα γαλλικά ή στα αγγλικά εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές για δεκάδες μωρά που δολοφονήθηκαν από μαχητές της Χαμάς, ορισμένα από τα οποία αποκεφαλίστηκαν ή ακρωτηριάστηκαν, αναφορές ακόμη και για ένα μωρό που φέρεται να κάηκε ζωντανό μέσα σε φούρνο. Όμως, η τραγική πραγματικότητα των φρικαλεοτήτων που διέπραξαν οι μαχητές της Χαμάς δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι «μωρά κάηκαν ζωντανά» κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς.

Ωστόσο, δύο μωρά δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα. Η εννέα μηνών Μίλα Κοέν έπεσε νεκρή μαζί με τον πατέρα της από πυροβολισμούς που δέχθηκαν ενώ βρίσκονταν μέσα στο ασφαλές καταφύγιό τους στο κιμπούτς Μπεέρι. Η μητέρα της οικογένειας τραυματίστηκε αλλά επέζησε.

Στο κιμπούτς Νιρ Οζ, το πτώμα του δύο ετών Ομέρ Κεντέμ-Σιμάντοφ βρέθηκε καμένο μαζί με αυτά των αδερφών του, πεντάχρονων δίδυμων Σαχάρ και Αρμπέλ, μαζί με εκείνα των γονιών τους.

Listen to the eyewitness accounts of the 8 burned babies and one beheaded baby which were butchered by Hamas terrorists on October 7th.

Συνολικά 37 ανήλικοι, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά κάτω των 13 ετών, δολοφονήθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που συγκεντρώνει στοιχεία από τις ισραηλινές αρχές, τα κιμπούτς που δέχθηκαν επίθεση και μαρτυρίες που δόθηκαν σε μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τη μικρή Μίλα και τον μικρό Ομέρ, όλα τα άλλα ανήλικα θύματα ήταν άνω των πέντε ετών.

Ο τραγικός θάνατος των διδύμων Λιέλ και Γιανάϊ Χετζρόνι, 12 ετών, είχε εκτεταμένη κάλυψη σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Αποτελούσαν μέρος μιας ομάδας 13 ατόμων που κρατήθηκαν όμηροι από τους επιτιθέμενους και βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα σπίτι στο κιμπούτς Μπεέρι που βομβαρδίστηκε από ισραηλινό άρμα μάχης. Ο στρατός υποστηρίζει ότι «η πλειονότητα των ομήρων (σε αυτήν την ομάδα) σκοτώθηκαν από τους τρομοκράτες», αλλά τα ερωτήματα παραμένουν.

Χρειάστηκε περισσότερο από ένας μήνας και έρευνες στις στάχτες που είχαν απομείνει στο καμένο σπίτι προτού οι αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο Λιέλ ήταν νεκρός.

🚨 Western reporters willfully used this guy as a source for their stories about babies killed on October 7

Watch this clip till the end and despair

From Al Jazeera investigation, full documentary here: https://t.co/HtV3X0XiuA pic.twitter.com/rOAkYdBXbL

— Hamza M Syed (@HamzaMSyed) March 20, 2024