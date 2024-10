Ισραήλ: 320 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο το τελευταίο 24ωρο – Αναφορές για τραυματίες από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός του γνωστοποίησε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 320 βλήματα από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για τον Ιουδαϊσμό, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τη δύση του Σαββάτου.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Γιομ Κιπούρ, περίπου 320 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πέρασαν τα σύνορα του Λιβάνου προς το Ισραήλ», τόνισε ο στρατός.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνολικά περίπου 280 πλήγματα στη Γάζα και κατά της Χεζμπολάχ, σε μάχες σώμα με σώμα, κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ.

On the holiest holiday for the Jewish people, approx. 320 projectiles were fired by Hezbollah toward Israeli civilians.

This should tell you everything you need to know about our enemies.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2024