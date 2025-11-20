Ισπανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ένοχο για παραβίαση δικαστικού απορρήτου τον γενικό εισαγγελέα της χώρας

Ισπανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ένοχο για παραβίαση δικαστικού απορρήτου τον γενικό εισαγγελέα της χώρας

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ισπανία έκρινε ένοχο για παραβίαση του δικαστικού απορρήτου τον γενικό εισαγγελέα της χώρας, τον Άλβαρο Γκαρθία Ορτίθ στην υπόθεση διαρροής απόρρητων πληροφοριών σχετικά με μια υπόθεση φοροδιαφυγής , ανακοίνωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε αυτήν την πρωτοφανή απόφαση, για τη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, το Ανώτατο Δικαστήριο έπαυσε από το αξίωμά του για δύο χρόνια τον Γκαρθία Ορτίθ και τον διέταξε να καταβάλει συνολικό πρόστιμο 7.300 ευρώ.

Η απόφαση, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί έφεση, αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος διόρισε τον Γκαρθία Ορτίθ το 2022, και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την διάκριση των εξουσιών στη χώρα.

Το Δικαστήριο είχε κληθεί να καθορίσει αν ο Ορτίθ παραβίασε εν γνώσει του το απόρρητο της ανάκρισης, δίνοντας στον Τύπο ένα απόρρητο έγγραφο που αφορούσε τον επιχειρηματία Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαδόρ –ο οποίος πρόκειται επίσης να δικαστεί για φορολογική απάτη– με σκοπό να πλήξει την εικόνα της συντρόφου του, της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, προέδρου της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Το μέιλ που άνοιξε την υπόθεση

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο οι συνήγοροι του Γκονθάλεθ Αμαδόρ πρότειναν στην εισαγγελία να δηλώσει ένοχος ο πελάτης τους για φοροδιαφυγή και σε αντάλλαγμα να του επιβληθεί μειωμένη ποινή.

Η υπόθεση ξεκίνησε τους πρώτους μήνες του 2024, όταν η δικαιοσύνη ερευνούσε τον Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαδόρ με την υποψία της φορολογικής απάτης, από την οποία αποκόμισε 350.000 ευρώ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Τον Μάρτιο του 2024 πολλά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες για την υπόθεση και ιδίως τις συζητήσεις που είχε η εισαγγελία της Μαδρίτης με τον δικηγόρο του Γκονθάλεθ Αμαδόρ για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ τους. Για τις διαρροές αυτές η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατηγορεί τον εισαγγελέα που διορίστηκε στη θέση αυτή το 2022 από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας.

Ωστόσο, κάποιες από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τότε ήταν λανθασμένες, καθώς ανέφεραν ότι η εισαγγελία είχε κάνει μια πρόταση στους συνηγόρους του επιχειρηματία για να κλείσει η υπόθεση, ενώ στην πραγματικότητα συνέβη το αντίθετο.

Στη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο διέταξε επίσης τον Γκαρθία Ορτίθ να καταβάλει αποζημίωση 10.000 ευρώ στον Γκονθάλεθ Αμαδόρ για ηθική βλάβη.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

