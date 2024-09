Ισορροπία τρόμου στη Μέση Ανατολή: 588 οι νεκροί στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιδρομές – Αναστολή πτήσεων από και προς τη Βηρυτό

Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από χθες, Δευτέρα, ανήλθε σε 558, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά και 94 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 1.835, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Φιράς Αμπιάντ.

Πάνω από 30 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες προς και από τη Βηρυτό ακυρώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διεθνούς αεροδρομίου Rafic Hariri. Στην ιστοσελίδα φαίνεται ότι ακυρώθηκαν 15 εξερχόμενες πτήσεις και 29 εισερχόμενες από διάφορες αεροπορικές εταιρίες, όπως της Qatar Airways, της United Arab Emirates και της Turkish Airways.

Η Qatar Airways ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της με προορισμό τη Βηρυτό έως αύριο, Τετάρτη, ύστερα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. «Λόγω της σημερινής κατάστασης στον Λίβανο, η Qatar Airways ανέστειλε τις πτήσεις της προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού έως τις 25 Σεπτεμβρίου», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. «Η ασφάλεια των επιβατών μας παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Την περασμένη εβδομάδα, η Qatar Airways είχε ήδη απαγορεύσει τους βομβητές και τους ασυρμάτους στις πτήσεις της προς Βηρυτό, ύστερα από τις φονικές εκρήξεις σε φορητές συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, για τις οποίες θεωρήθηκε υπεύθυνο το Ισραήλ.

#Beirut airport 11am update: quite empty as most airlines suspended flights to #Lebanon as some are still operating with revised schedueles- few number of passengers on waiting-list are trying to get on any flight possible- calm vibes, no panic pic.twitter.com/kEyjUSkTDW

— LebanonPrivateJets (@LebanonJets) September 24, 2024