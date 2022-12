Ισχυρός σεισμός 6,4 βαθμών «ταρακούνησε» την Καλιφόρνια

Ισχυρός σεισμός έντασης 6,4 βαθμών σημειώθηκε ανοιχτά της ακτής της βόρειας Καλιφόρνιας, όπως ανακοίνωσε το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ, USGS.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Φέρντεϊλ της Καλιφόρνιας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 16,1 χιλιόμετρα.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp

— Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022