Ιράν: Μια νεκρή και 19 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε κτίριο – ΒΙΝΤΕΟ

Μια ηλικιωμένη σκοτώθηκε και 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που συγκλόνισε τη Δευτέρα τριώροφο κτίριο στην Τεχεράνη στο Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Από την έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή αερίου, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην ιρανική πρωτεύουσα, ο Αλί Νασιρί.

Μια 75χρονη σκοτώθηκε και τουλάχιστον 12 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Iran – Tehran The explosion and collapse of a 3-story building in the "Joanmard Gasab" neighborhood, district 20 of the municipality, and the destruction of 4 adjacent buildings #Iran #Tehran pic.twitter.com/bX5bt4PLrx

Another deadly building collapse in Tehran: An explosion caused by a gas leak has led to the collapse of a residential building in southern Tehran. One woman has been killed, and 13 people have been wounded and transferred to hospital, according to Iranian authorities. pic.twitter.com/9Fe50nedkw

— Iran International English (@IranIntl_En) August 7, 2023