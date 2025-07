ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στο Νιού Τζέρσεϊ – Δεκαπέντε τραυματίες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης (2/7), όταν μικρό αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης και την πτώση του σε δασώδη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Cross Keys, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Νιου Τζέρσεϊ.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 208B, μετέφερε 15 επιβαίνοντες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

