ΗΠΑ: Ο αντιεμβολιαστής Κένεντι επικεφαλής της Υγείας και η Γκάμπαρντ στο «τιμόνι» των Μυστικών Υπηρεσιών – Οι επιλογές του Τραμπ για την κυβέρνηση «MAGA» που διχάζουν

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις με τις τελευταίες του επιλογές για την κυβέρνηση, διορίζοντας τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και την Τάλσι Γκάμπαρντ ως διευθύντρια των Μυστικών Υπηρεσιών.

Και οι δύο προσωπικότητες, με τις αμφιλεγόμενες απόψεις τους και τις αντιφάσεις στην πολιτική τους πορεία, αντικατοπτρίζουν την «MAGA» (Make America Great Again) στρατηγική του Τραμπ για την ανάκαμψη των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ωστόσο έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες που θα φέρουν στις πολιτικές που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια της χώρας.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα ορίσει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ως επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS). Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Κένεντι είναι γνωστός για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του γύρω από τα εμβόλια και τη δημόσια υγεία, οι οποίες δημιουργούν ανησυχία στους ειδικούς.

«Η ασφάλεια και η υγεία όλων των Αμερικανών είναι ο πιο σημαντικός ρόλος κάθε Διοίκησης, και το HHS θα παίξει μεγάλο ρόλο στο να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι θα προστατεύονται από επιβλαβείς χημικές ουσίες, ρύπους, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και πρόσθετα τροφίμων που έχουν συμβάλει στη συντριπτική κρίση υγείας σε αυτή τη χώρα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Χ.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024