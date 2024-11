ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα διορίσει τον Μάικ Χάκαμπι πρεσβευτή στο Ισραήλ – Τι σηματοδοτεί η επιλογή του

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, την πρόθεσή του να ονομάσει νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, τον πρώην κυβερνήτη του Άρκανσο και πρώην πάστορα, Μάικ Χάκαμπι, μέγα υποστηρικτή των κύκλων του εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών.

«Αγαπά το Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ και ομοίως, ο λαός του Ισραήλ τον αγαπά. Ο Μάικ θα εργαστεί άοκνα για να επιστρέψει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή!», ανέφερε μέσω Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος αρχηγός του κράτους, ο οποίος το 2018 αποφάσισε να μεταφερθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Ο διορισμός του Μάικ Χάκαμπι, 69 ετών, προϋποθέτει την επιβεβαίωση της Γερουσίας, όπου πάντως οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχουν πλειοψηφία.

Ο βαπτιστής πάστορας που μετατράπηκε σε πολιτικό, μορφή της χριστιανικής συντηρητικής δεξιάς και διαβόητος πολέμιος των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, διεκδίκησε δυο φορές το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για να είναι ο υποψήφιός τους για την προεδρία, ιδίως το 2016, όταν το εξασφάλισε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατόπιν εξελέγη πρόεδρος.

Το 2015, δήλωνε πως δεν θεωρεί την Δυτική Όχθη «κατεχόμενο έδαφος».

Το 2017, στον ισραηλινό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, δήλωνε στο CNN: «Δεν υπάρχει κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Υπάρχει η Ιουδαία και η Σαμάρεια». Πρόκειται για τη βιβλική ονομασία της περιοχής αυτής, που χρησιμοποιεί το Ισραήλ.

«Δεν υπάρχουν οικισμοί. Υπάρχουν κοινότητες, συνοικίες, πόλεις. Δεν υπάρχει κατοχή», πρόσθετε.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκε το κιμπούτς Κφαρ Αζά, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, για να εκφράσει την υποστήριξή του στο Ισραήλ και στον «εβραϊκό λαό».

Μετά την ανακοίνωση του κ. Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ του εξέφρασε τα «συγχαρητήριά» του. Καθώς είναι «εδώ και πάρα πολύ καιρό φίλος του Ισραήλ και της πρωτεύουσάς μας, της Ιερουσαλήμ, ελπίζω πως θα αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας», πρόσθεσε μέσω X.

