Politico: «Ποιος είναι αυτός ο τύπος;» – Οι αντιδράσεις για τον νέο υπουργό Άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ

Η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης, αιφνιδίασε την Ουάσινγκτον και προκάλεσε αντιδράσεις, σε ένα χρονικό σημείο που είναι ήδη φορτισμένο από την προοπτική μιας δεύτερης θητείας του εκλεγμένου Προέδρου.

Αν και πολλοί περίμεναν από τον Τραμπ να προτείνει έναν έμπειρο πολιτικό ή κάποιον με εμπειρία στην άμυνα, η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ προκάλεσε ανησυχία σε πολιτικούς αναλυτές και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Politico, η κίνηση αυτή ήταν μια απόφαση που κανείς δεν περίμενε, καθώς η Ουάσινγκτον είχε προετοιμαστεί για εκπλήξεις από τον Τραμπ, αλλά αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Αν και υπήρχαν φωνές που υποστήριξαν την απόφαση αυτή, οι αντιδράσεις ήταν κυρίως αρνητικές από πολλές πλευρές, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους με την επιλογή του Χέγκσεθ για αυτή τη σημαντική θέση.

Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ, επικριτής του Τραμπ, έγραψε στο Χ: «Η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ από τον Τραμπ είναι η πιο αναμενόμενα ανόητη απόφαση».



Η αντίδραση αυτή αντηχεί την ανησυχία πολλών που θεωρούν ότι ο Χέγκσεθ δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία για να αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Politico, οι αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον ήταν ποικίλες, με κάποιους να αναρωτιούνται τι προσόντα έχει ο Χέγκσεθ για τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Ένας από τους λομπίστες του αμυντικού τομέα, που μίλησε ανώνυμα, δήλωσε: «Ποιος είναι αυτός ο τύπος; Ελπίζαμε για κάποιον που έχει εκτενή εμπειρία στην άμυνα. Αυτό θα ήταν ένα καλό ξεκίνημα».

Η ανησυχία αυτή αφορά κυρίως την έλλειψη εξειδίκευσης του Χέγκσεθ σε θέματα στρατηγικής και άμυνας, κάτι που εκφράζεται και από άλλους αξιωματούχους και αναλυτές.

Ο Έρικ Έντελμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος αξιωματούχος πολιτικής του Πενταγώνου κατά την περίοδο της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους, δήλωσε στο Politico: «Ο Τραμπ αποδίδει τη μεγαλύτερη αξία στην πίστη. Φαίνεται πως το κύριο κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι, πόσο καλά υπερασπίζονται οι άνθρωποι τον Τραμπ στην τηλεόραση;».

Η αντιπαράθεση γύρω από την επιλογή του Χέγκσεθ δεν περιορίζεται μόνο στους πολιτικούς και αναλυτές.

Ο Paul Rieckhoff, ιδρυτής της Independent Veterans of America, σχολίασε την επιλογή του Τραμπ με σφοδρότητα: «Ο Χέγκσεθ είναι αδιαμφισβήτητα ο λιγότερο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του Υπουργού Άμυνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Και είναι ανοιχτά πολιτικός [σ.σ. εννοεί ότι δεν είναι στρατιωτικός]. Προετοιμαστείτε, Αμερική».

Ο Rieckhoff εξήγησε πως πίστευε ότι ο Χέγκσεθ θα ήταν πιο κατάλληλος ως επικεφαλής του επιτελείου ή για γραμματέας Τύπου, λόγω της σφοδρής υποστήριξής του στον Τραμπ και της πολιτικής στάσης του.

Η κριτική αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ έχει συνδεθεί με αμφιλεγόμενες πολιτικές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Τραμπ, ο Χέγκσεθ είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο Τραμπ επενέβη στο στρατιωτικό δικαστικό σύστημα για να χορηγήσει χάρη σε στρατιώτες που είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Όπως αναφέρει το Politico, αυτό το ιστορικό δημιούργησε ανησυχίες για την πιθανότητα η νέα θητεία του Τραμπ να οδηγήσει σε περαιτέρω πολιτικοποίηση του υπουργείου.

Η επιλογή του Χέγκσεθ, που έχει υπηρετήσει στον στρατό και έχει προβάλλει τις απόψεις του μέσω της παρουσίας του σε μέσα ενημέρωσης, δείχνει ότι ο Τραμπ αναζητά έναν πιστό σύμμαχο για την πολιτική του, έναν άνθρωπο που θα υποστηρίξει τις απόψεις του και θα υλοποιήσει την πολιτική του χωρίς αντιστάσεις.

Η επιλογή του Χέγκσεθ για υπουργό Άμυνας προκαλεί και ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση που θα πάρει η Αμερικανική στρατηγική κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Hegseth, η Αμερικανική στρατιωτική πολιτική χρειάζεται να επανασχεδιαστεί, με κύριο στόχο την απομάκρυνση της «πολιτικής ορθότητας» και της «ποικιλομορφίας» από το στρατό.

Pete Hegseth on being labeled an extremist for a cross tattoo on his chest by his own unit. Full episode releases today at 12:30PM CST. @PeteHegseth pic.twitter.com/5suhIG4hSE



«Αυτές οι ιδεολογίες, η πολιτική ορθότητα, έχουν εισχωρήσει στις τάξεις [του στρατού]. Οι στρατηγοί και οι ηγέτες δεν αντιστάθηκαν και δεν είπαν, όχι, πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην ετοιμότητα», είχε δηλώσει ο Χέγκσεθ σε εμφάνισή του στο Fox News.

🚨NEW: Newly appointed Secretary of Defense Pete Hegseth on reforming US military leadership:

Anyone “involved in the woke sh*t has got to go…you have to reestablish that trust by putting in no-nonsense warfighters in those positions who aren’t going to cater to the socially… pic.twitter.com/9181gOVp2q

— Western Lensman (@WesternLensman) November 13, 2024