ΗΠΑ: Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια προκαλεί το «κλείσιμο» του Δημοσίου – Απλήρωτοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Ελλείψεις στο προσωπικό των Πύργων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ προκαλεί πλέον το κλείσιμο του αμερικανικού Δημοσίου και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποίησε ήδη ότι δεν είναι αρκετοί οι ελεγκτές κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχου του διεθνούς αεροδρομίου O’Hare του Σικάγο.

Στο Νάσβιλ, τόσοι πολλοί ελεγκτές έμειναν στο σπίτι τους, που ο εκεί Πύργος Ελέγχου που καθοδηγεί τα αεροπλάνα μέσα και έξω από το αεροδρόμιο, κλείνει. Τώρα, μετά από μια εβδομάδα που το Αμερικανικό Δημόσιο έχει παραλύσει, τα ίδια σενάρια εκτυλίσσονται στα γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), σε όλη τη χώρα, με επιπτώσεις που επηρεάζουν τις πτήσεις σχεδόν παντού, μεταδίδει το CNN.

Οι εγκαταστάσεις προσέγγισης και αναχώρησης για το Χιούστον, το Νιούαρκ και το Λας Βέγκας δεν έχουν πλέον αρκετούς ελεγκτές να εργάζονται τουλάχιστον για ένα μέρος του απογεύματος, μαζί με τις εγκαταστάσεις που χειρίζονται αεροπλάνα στις περιοχές της Βοστώνης, της Ατλάντα, της Φιλαδέλφειας και του Ντάλας, σημειώνουν τα επιχειρησιακά σχέδια της FAA.

Στα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Χιούστον, το Χόμπι και το διηπειρωτικό αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους, αναμενόταν να σημειωθούν καθυστερήσεις στο έδαφος λόγω της έλλειψης προσωπικού. Τα προβλήματα των αερομεταφορών έρχονται καθώς ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι λέει ότι όλο και περισσότεροι ελεγκτές ζητούν αναρρωτική άδεια.

Όπως και οι υπάλληλοι της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θεωρούνται βασικοί υπάλληλοι και πρέπει να εργάζονται χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια του shutdown. Οι οργανωμένες εργασιακές δράσεις, όπως οι απεργίες ή οι αναρρωτικές άδειες, απαγορεύονται από τον ομοσπονδιακό νόμο, αλλά δεδομένου ότι το προσωπικό των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι τόσο στενό, ένας μικρός αριθμός εργαζομένων που παίρνουν απρογραμμάτιστες άδειες μπορεί να είναι αρκετός για να προκαλέσει προβλήματα.

Οι ελλείψεις προσωπικού της Τρίτης

Το διεθνές αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο λειτούργησε χωρίς πλήρη αριθμό ελεγκτών στον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για εννέα ώρες το βράδυ της Τρίτης. Το αεροδρόμιο είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας, με περισσότερες από 1.000 πτήσεις την ημέρα. Νωρίς το βράδυ της Τρίτης οι καθυστερήσεις στο έδαφος για τις πτήσεις που κατευθύνονταν στο O’Hare ήταν κατά μέσο όρο 41 λεπτά.

Στο Νάσβιλ, η εγκατάσταση προσέγγισης, η οποία καθοδηγεί τα αεροπλάνα προς και από το αεροδρόμιο, χρειάστηκε να κλείσει για πέντε ώρες το βράδυ της Τρίτης. Οι πτήσεις που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο έπρεπε να επικοινωνήσουν με ένα περιφερειακό κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Μέμφις για να εισέλθουν στον εναέριο χώρο. Οι καθυστερήσεις στο έδαφος για τις πτήσεις με προορισμό το Νάσβιλ εκτιμώνταν, κατά μέσο όρο, σε δύο ώρες, το βράδυ της Τρίτης.

Τα προβλήματα είναι παρόμοια με αυτά που συνέβησαν τη Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο Hollywood Burbank στην Καλιφόρνια, όπου ολόκληρος ο πύργος ελέγχου αναγκάστηκε να κλείσει.

Οι ελεγκτές ανησυχούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα

Οι ελεγκτές δεν έχουν χάσει ακόμη μισθό, αλλά ανησυχούν για το τι θα συμβεί όταν το κάνουν, δήλωσε την Τρίτη ο Ντάφι. «Πρόκειται για την ζωή τους. Ανησυχούν τώρα αν δεν πάρουν τους μισθούς τους, πώς θα πληρώσουν τις υποθήκες τους, την δόση του αυτοκινήτου μου, ακόμα και για το τι θα φάνε”, δήλωσε στο Fox News.

Η επόμενη ημέρα πληρωμής είναι η 14η Οκτωβρίου, αλλά αν η κυβέρνηση δεν ανοίξει ξανά πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία, οι ελεγκτές θα πληρωθούν μόνο για το χρόνο που εργάστηκαν πριν από το κλείσιμο. Εάν δεν έχουν επαναληφθεί οι κυβερνητικές εργασίες, η 28η Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη προγραμματισμένη ημέρα πληρωμής που οι ελεγκτές δεν θα πληρωθούν καθόλου.

Η Εθνική Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας λέει ότι οι επιπτώσεις από την δήλωση ασθένειας ενός μόνο μικρού αριθμού ελεγκτών, δείχνουν πόσο υποστελεχωμένο και εύθραυστο είναι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.