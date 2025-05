Ινδία: Παρ’ ολίγον διπλωματικό επεισόδιο – Σύμβουλος εθνικής ασφάλειας αποκάλεσε τον ΥΠΕΞ του ΙΡΑΝ «γιο γουρούνας» σε ζωντανή σύνδεση

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Ινδίας και του Ιράν αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή το βράδυ του Σαββάτου (10/5). Συγκεκριμένα, σε ζωντανή σύνδεση και την ώρα που παιζόταν ενημερωτική εκπομπή σε κανάλι της ινδικής τηλεόρασης, σύμβουλος για θέματα ασφαλείας της ινδικής κυβέρνησης, που συμμετείχε σε αυτή, αποκάλεσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, «γιο γουρούνας», κάνοντας μια ανάλυση για τα τεκταινόμενα στην περιοχή της Ασίας με την κατάσταση σε πολλά μέτωπα να θεωρείται τουλάχιστον έκρυθμη.

Άμεση ήταν η απάντηση της ινδικής πρεσβείας στο Ιράν που πήρε θέση για το περιστατικό, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι ενός μεμονωμένου πολίτη και η ίδια δεν την υιοθετεί.

«Η Πρεσβεία της Ινδίας στο Ιράν θα ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι το πρόσωπο στο βίντεο είναι μεμονωμένος Ινδός πολίτης. Οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη θέση μας και η κυβέρνηση της Ινδίας θεωρεί τον ασεβή τόνο που χρησιμοποιείται στο βίντεο τουλάχιστον απρεπή».

📹VIDEO : India’s defence advisor, retired Major Gaurav Arya calls Iran’s Foreign Minister, Seyed Abbas Araghchi a “SON OF a PIG” on live TV

This is while FM Araqchi is in New Delhi.

The Indian Embassy in Iran has disowned Arya’s views on the spot. The Indian govt has… pic.twitter.com/XtBhogHq7h

