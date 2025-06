Ιαπωνία: Εκτελέστηκε δια απαγχονισμού ο «δολοφόνος του Twitter» – Έβρισκε τα θύματά του μέσα από την πλατφόρμα

Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο εκτελέστηκε δια απαγχονισμού στην Ιαπωνία, στην πρώτη εφαρμογή της θανατικής ποινής στη χώρα από τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα της δημόσιας τηλεόρασης NHK και άλλων εθνικών μέσων ενημέρωσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την πληροφορία αυτή, εξηγώντας πως επρόκειτο να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τα τρία ΜΜΕ, αυτός που απαγχονίστηκε ήταν ο Τακαχίρο Σιράισι, 34 ετών, καταδικασμένος σε θάνατο στα τέλη του 2020 για τη δολοφονία 9 ανθρώπων, που διέπραξε το 2017.

Ο άνδρας έβαζε στο στόχαστρο νέες ή νέους που εξέφραζαν την πρόθεσή τους να αυτοκτονήσουν: τους έλεγε πως μπορούσε να τους βοηθήσει, ακόμη και να πεθάνει μαζί τους.

Japan executes Takahiro Shiraishi, a man dubbed the “Twitter killer,” in its first use of capital punishment since 2022 https://t.co/kbFuTs5m02



Ομολόγησε πως δολοφόνησε και ακρωτηρίασε τα έφηβα ή νεαρά θύματά του – επρόκειτο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για κορίτσια και γυναίκες, πλην ενός.

Στη δίκη του, η υπεράσπιση πρότεινε να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης, τονίζοντας πως τα θύματά του, ηλικιών μεταξύ 15 και 26 ετών, είχαν εκφράσει αυτοκτονικές προθέσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης: ήθελαν να πεθάνουν.

Η έδρα απέρριψε το επιχείρημα, αντιτείνοντας πως η υπόθεση «προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην κοινωνία, καθώς οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι τόσο διαδεδομένοι», επιβάλλοντάς του την ποινή του θανάτου δι’ απαγχονισμού – αυτή είναι η μοναδική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Ο καταδικασθείς δεν άσκησε έφεση.

Ο Τακαχίρο Σιράισι διαμέλισε τα πτώματα των θυμάτων και τα αποθήκευσε στο διαμέρισμά του στη Ζάμα, νοτιοδυτικό προάστιο της πρωτεύουσας Τόκιο.

Την 31η Οκτωβρίου 2017, όταν η αστυνομία ερεύνησε το διαμέρισμά του, βρήκε 240 κομμάτια ανθρωπίνων σωμάτων, κρυμμένα σε καταψύκτες και κουτιά εργαλείων, μαζί με άχυρα για να μην γίνεται αντιληπτή η οσμή της αποσύνθεσης.

Ψαλίδια, μαχαίρια, πριόνι και διάφορα άλλα, κυρίως ξυλουργικά, εργαλεία βρέθηκαν επίσης στο διαμέρισμα.

🧵 The Chilling Story of Japan’s “Twitter Killer”

1/ Between August and October 2017, Takahiro Shiraishi, dubbed the “Twitter Killer,” murdered nine individuals in Zama, Japan. He used Twitter to lure vulnerable people struggling with suicidal thoughts to his apartment. pic.twitter.com/v83Zy86sfQ

— Undiscovered History (@HistoryUnd) May 5, 2025