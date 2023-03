Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας – Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα για το ασφαλιστικό και το μεταναστευτικό

Νέα ένταση ξέσπασε σήμερα στο Sainte-Soline, κεντρο-δυτική Γαλλία, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην κατασκευή μιας τεράστιας αρδευτικής δεξαμενής και ενώ σε όλη την χώρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις κατά της αλλαγής των ορίων συνταξιοδότησης, αλλά και κατά του νόμου περί μετανάστευσης.

Η συλλογικότητα “Bassines non merci”, το περιβαλλοντικό κίνημα “Les Soulevements de la Terre” και το γαλλικό συνδικάτο “Confederation paysanne” είχαν οργανώσει την διαδήλωση, στον τόπο κατασκευής της δεξαμενής, όπου έσπευσαν 3.000 αστυνομικοί, οπότε γρήγορα ξέσπασαν επεισόδια.

🇫🇷 French security forces again clashed with protesters Saturday as campaigners sought to stop the construction of reservoirs for the agricultural industry in the southwest of the country, AFP correspondents said.

