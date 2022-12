Εντυπωσιακές εικόνες στους καταρράκτες του Νιαγάρα

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν παγώσει λόγω του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας στις ΗΠΑ. Η μαγική σκηνή καταγράφηκε σε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα και δείχνουν μια “παγωμένη ομίχλη” και φύλλα πάγου που καλύπτουν μέρη του εμβληματικού τουριστικού προορισμού στα σύνορα της πολιτείας της Νέας Υόρκης και του Οντάριο του Καναδά.

Το υπερθέαμα πάγου σχηματίστηκε καθώς η κακοκαιρία έπληξε τα βορειοανατολικά το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες και μια φονική χιονοθύελλα στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης – περίπου 25 μίλια νότια των καταρρακτών του Νιαγάρα.

Τμήματα των καταρρακτών ήταν παγωμένα, καθώς σχεδόν ποτέ δεν παγώνει εντελώς ο καταρράκτης λόγω του τεράστιου όγκου νερού που αναβλύζει — σε συνδυασμό με τη συνεχή κίνηση. Ένας τεράστιος όγκος, 3.160 τόνων νερού ρέει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα κάθε δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το κρατικό πάρκο του Νιαγάρα Φολς της Νέας Υόρκης. Πέφτει με ταχύτητα 32 ποδιών το δευτερόλεπτο.

