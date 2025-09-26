Δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες περί τρομοκρατίας κατά του ράπερ των Kneecap – Πανηγυρισμοί με παλαιστινιακές και ιρλανδικές σημαίες

Έξω από το δικαστήριο του Woolwich στο Λονδίνο επικράτησαν πανηγυρισμοί, καθώς απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τρομοκρατίας εις βάρος του ράπερ Liam Óg Ó hAnnaidh, γνωστού και ως Mo Chara από το συγκρότημα Kneecap, με τον ανώτατο Βρετανό δικαστή να χαρακτηρίζει τη διαδικασία «παράνομη» και «άκυρη».

Ο Ó hAnnaidh είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατική ενέργεια, κατηγορούμενος ότι επέδειξε σημαία της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια συναυλίας στο O2 Forum, στο βόρειο Λονδίνο, τον περασμένο Νοέμβριο.

Ωστόσο, στο δικαστήριο του Woolwich, ο ανώτατος δικαστής Paul Goldspring δικαίωσε την υπεράσπιση, η οποία υποστήριξε ότι υπήρξε νομικό σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η κατηγορία.

Η δικηγορική ομάδα υπεράσπισης του ράπερ, με επικεφαλής τη Brenda Campbell KC, τόνισε ότι ο γενικός εισαγγελέας, Richard Hermer, δεν είχε δώσει την απαραίτητη άδεια για να προχωρήσει η υπόθεση όταν η αστυνομία τον ενημέρωσε στις 21 Μαΐου ότι θα αντιμετωπίσει κατηγορίες τρομοκρατίας.

Ο ίδιος ο 27χρονος μουσικός από το Μπέλφαστ δήλωσε έξω από το δικαστήριο: «Δεν θα σιωπήσουμε».

BREAKING: Mo Chara is a free man The reaction outside the court as case against @KNEECAPCEOL is thrown out #kneecap pic.twitter.com/2u77mPpsfR — Love Music Hate Racism (@lmhrnational) September 26, 2025

Το νομικό σφάλμα

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Σκότλαντ Γιαρντ ζήτησε απόφαση για άσκηση δίωξης στις 20 Μαΐου. Η Εισαγγελία του Στέμματος έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ó hAnnaidh την επόμενη ημέρα, 21 Μαΐου, ωστόσο οι εισαγγελείς δεν ζήτησαν πρώτα την άδεια του γενικού εισαγγελέα, Richard Hermer.

Οι δικηγόροι του καλλιτέχνη είχαν υποστηρίξει σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι η άδεια δόθηκε μία ημέρα αργότερα, δηλαδή εκτός της εξάμηνης προθεσμίας για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο Goldspring αποφάνθηκε ότι η κατηγορία ήταν «παράνομη» και «άκυρη». Εξηγώντας την απόφασή του, ανέφερε: «Διαπιστώνω ότι η διαδικασία δεν ξεκίνησε με τη σωστή μορφή, αφού έλειπε η απαραίτητη έγκριση από τον διευθυντή δημόσιων διώξεων (DPP) και τον γενικό εισαγγελέα (AG) εντός του εξάμηνου νομικού χρονικού ορίου που ορίζει το άρθρο 127. Το χρονικό όριο απαιτεί η συναίνεση να έχει δοθεί τη στιγμή ή πριν από την έκδοση της κλήσης. Συνεπώς, η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να τη δικάσει».

Mo Chara spoke out against Israel’s genocide, for the people of Gaza, for a free Palestine. The charges were an attempt to shut him up, to silence protest. It failed. He’s free. Kneecap are not the story, Genocide is the story. Saoirse don Phalaistín!🇵🇸 pic.twitter.com/IRhNg1hid9 — Mary Lou McDonald (@MaryLouMcDonald) September 26, 2025



Η εισαγγελία είχε προηγουμένως υποστηρίξει, μέσω του Michael Bisgrove, ότι η έγκριση του γενικού εισαγγελέα και του διευθυντή δημόσιων διώξεων δεν ήταν απαραίτητη πριν την πρώτη εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο και ότι δεν ήταν απαραίτητο να ζητηθεί προτού απαγγελθεί η κατηγορία. Ο Goldspring απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά, λέγοντας ότι «αψηφούν τη λογική».

Η Εισαγγελία του Στέμματος (Crown Prosecution Service) ανακοίνωσε ότι «εξετάζει προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έφεσης.

Σε πανηγυρικό κλίμα

Δεκάδες υποστηρικτές του Ó hAnnaidh, συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστήριο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές όταν έγινε γνωστή η απόφαση, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και της Ιρλανδίας, αλλά και πλακάτ με το σύνθημα «Free Mo Chara».

Ο ράπερ έφτασε στο δικαστήριο φορώντας παλαιστινιακή κεφίγια, κουκούλα με τα χρώματα της ιρλανδικής σημαίας και γυαλιά ηλίου.

Σε δήλωσή του, ο ίδιος υπογράμμισε: «Είναι οι Ισραηλινοί εγκληματίες πολέμου και εκείνοι που χρηματοδοτούν, υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη γενοκτονία και τον αναγκαστικό λιμό γυναικών και παιδιών που θα έπρεπε να βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου, όχι ο Mo Chara των Kneecap. Η βρετανική πολιτική επίθεση εναντίον των Kneecap που οδήγησε σε αυτή την υπόθεση έχει αποτύχει. Σήμερα, όσοι βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας επικράτησαν».

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Daniel Lambert, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Νικήσαμε! Ο Liam Og είναι ελεύθερος. Είπαμε ότι θα τους πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Το κάναμε (Δύο φορές). Οι Kneecap δεν έχουν ΚΑΜΙΑ κατηγορία ή καταδίκη σε ΚΑΜΙΑ χώρα, ΠΟΤΕ. Η πολιτική αστυνόμευση απέτυχε. Οι Kneecap είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Βρετανία όχι. Ελεύθερη Παλαιστίνη».

We have won!!!!!! Liam Óg is a free man. We said we would fight them and win. We did. (Twice) Kneecap has NO charges OR convictions in ANY country, EVER. Political policing has failed. Kneecap is on the right side of history. Britain is not. Free Palestine 🇵🇸 — Daniel Lambert (@dlLambo) September 26, 2025

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Michelle O’Neill, χαιρέτισε την απόφαση. Σε ανάρτησή της ανέφερε: «Όλες οι κατηγορίες εναντίον του Mo Chara των Kneecap αποσύρθηκαν. Χαιρετίζω θερμά αυτή την απόφαση. Οι κατηγορίες αυτές αποτελούσαν μια υπολογισμένη προσπάθεια να φιμωθούν όσοι αντιστέκονται και μιλούν ενάντια στη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Οι Kneecap έχουν χρησιμοποιήσει τη φωνή τους σε σκηνές σε όλο τον κόσμο για να αποκαλύψουν αυτή τη γενοκτονία και είναι ευθύνη όλων μας να συνεχίσουμε να μιλάμε και να στεκόμαστε απέναντι στην αδικία στην Παλαιστίνη».

All charges have been dropped against Kneecap’s Mo Chara. I strongly welcome this decision. These charges were part of a calculated attempt to silence those who stand up and speak out against the Israeli genocide in Gaza. Kneecap have used their platform on stages across the… pic.twitter.com/MYqczGSmVp — Michelle O’Neill (@moneillsf) September 26, 2025

Την ίδια ώρα, η οργάνωση Campaign Against Antisemitism χαρακτήρισε την υπόθεση «εξευτελιστικό φιάσκο», προσθέτοντας ότι «πρέπει να πέσουν κεφάλια».

What good is our criminal justice system if it cannot get its act together in a case of a man stood draped in the flag of a proscribed terrorist organisation that wants to annihilate all Jews shouting ‘Up Hamas, up Hizballah’? Heads must roll over this humiliating debacle. The… pic.twitter.com/qZXgg1L6f2 — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) September 26, 2025

Με πληροφορίες από: Guardian, Daily Mail