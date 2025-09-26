Πάτρα: Μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν επίθεση από μαθητές γειτονικού σχολείου – «Πέταξαν αυγά και έριξαν πυροτέχνημα προς τα πάνω μας» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Μαθητές ΕΠΑΛ σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, δέχθηκαν επίθεση από συνομήλικούς τους, οι οποίοι φοιτούν σε γειτονικό σχολείο, την Πέμπτη (25/09).

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το thebest.gr, οι δράστες εκτόξευσαν αυγά, μπουκάλια με νερό, πορτοκάλια αλλά και πυροτέχνημα εναντίον των μαθητών, προκαλώντας αναστάτωση.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε σε ώρα αιχμής, είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός, ενώ αρκετοί μαθητές έκαναν λόγο για κλίμα εκφοβισμού που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν.

Σήμερα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και μέτρα για την προστασία τους.

«Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι να μας τρομοκρατούν, μας πετούν ότι βρίσκουν, ενώ υπάρχουν φορές που μπαίνουν και μέσα στο προαύλιο μας. Εδώ και ένα χρόνο, μας λένε ότι θα λάβουν μέτρα αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Αποκορύφωμα, χθες, που μπήκαν κάποια παιδιά από τα πλάγια του σχολείου χωρίς να τους δούμε, αρχικά μας πέταξαν αυγά από πολύ κοντά και χτυπήθηκαν πολλά άτομα, ενώ στη συνέχεια έριξαν πυροτέχνημα, το οποίο το έστρεψαν προς τα πάνω μας. Πέρυσι είχε έρθει και αστυνομία αλλά δεν έγινε πάλι τίποτα», λέει στο thebest.gr εκπρόσωπος των μαθητών.

«Εμείς φοβόμαστε, αν γίνει κάτι σοβαρό, τι θα κάνουμε; Ο διευθυντής έστειλε e-mail στους γονείς μας, ότι εμείς που κλείσαμε το σχολείο, θα πάρουμε σίγουρα απουσίες και ότι θα παρθούν για εμάς παιδαγωγικά μέτρα. Αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει αν κάποιο παιδί χτυπήσει σοβαρά, τότε κάποιος θα ασχοληθεί μαζί μας;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Νέες πληρωμές σήμερα σε δικαιούχους του προγράμματος

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Τεστ προσωπικότητας: Η χελώνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε πιο ζηλόφθονος από τον μέσο άνθρωπο

Τι σημαίνει η φράση «ως κόρην οφθαλμού» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:49 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κηφισός: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, νωρίτερα σήμερα (26/09), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί...
12:47 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Άνω Καστρίτσι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Κα...
12:31 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριος καβγάς στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου για… την προτεραιότητα στο φανάρι – Δείτε βίντεο

Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην οδό Αχαρνώ...
12:08 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος