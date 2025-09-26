Πάτρα: Μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν επίθεση από μαθητές γειτονικού σχολείου – «Πέταξαν αυγά και έριξαν πυροτέχνημα προς τα πάνω μας» – ΒΙΝΤΕΟ

Μαθητές ΕΠΑΛ σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, δέχθηκαν επίθεση από συνομήλικούς τους, οι οποίοι φοιτούν σε γειτονικό σχολείο, την Πέμπτη (25/09).

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το thebest.gr, οι δράστες εκτόξευσαν αυγά, μπουκάλια με νερό, πορτοκάλια αλλά και πυροτέχνημα εναντίον των μαθητών, προκαλώντας αναστάτωση.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε σε ώρα αιχμής, είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός, ενώ αρκετοί μαθητές έκαναν λόγο για κλίμα εκφοβισμού που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν.

Σήμερα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και μέτρα για την προστασία τους.

«Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι να μας τρομοκρατούν, μας πετούν ότι βρίσκουν, ενώ υπάρχουν φορές που μπαίνουν και μέσα στο προαύλιο μας. Εδώ και ένα χρόνο, μας λένε ότι θα λάβουν μέτρα αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Αποκορύφωμα, χθες, που μπήκαν κάποια παιδιά από τα πλάγια του σχολείου χωρίς να τους δούμε, αρχικά μας πέταξαν αυγά από πολύ κοντά και χτυπήθηκαν πολλά άτομα, ενώ στη συνέχεια έριξαν πυροτέχνημα, το οποίο το έστρεψαν προς τα πάνω μας. Πέρυσι είχε έρθει και αστυνομία αλλά δεν έγινε πάλι τίποτα», λέει στο thebest.gr εκπρόσωπος των μαθητών.

«Εμείς φοβόμαστε, αν γίνει κάτι σοβαρό, τι θα κάνουμε; Ο διευθυντής έστειλε e-mail στους γονείς μας, ότι εμείς που κλείσαμε το σχολείο, θα πάρουμε σίγουρα απουσίες και ότι θα παρθούν για εμάς παιδαγωγικά μέτρα. Αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει αν κάποιο παιδί χτυπήσει σοβαρά, τότε κάποιος θα ασχοληθεί μαζί μας;».