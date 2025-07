Αργεντινή: Νεκροί εννέα άστεγοι από ασυνήθιστο κύμα ψύχους που πλήττει την χώρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ασυνήθιστο κύμα ψύχους, ακόμη και για την καρδιά του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, σαρώνει την Αργεντινή, καταρρίπτοντας ιστορικά χαμηλά θερμοκρασιών και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννιά ανθρώπων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, καθώς ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί θεαματικά, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στο ζήτημα.

Το κύμα του κρύου έγινε σφοδρότερο από την αρχή της εβδομάδας, με τα θερμόμετρα να δείχνουν –19° Κελσίου χθες Τετάρτη το ξημέρωμα στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες: πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφτεί τα τελευταία 34 χρόνια, σύμφωνα με την Mετεωρολογική Yπηρεσία.

Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καταγράφτηκαν –7,4° Κελσίου στην Ελ Παλομάρ, η χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 58 χρόνια κι η δεύτερη χαμηλότερη από το 1935.

Παραλίες στον Ατλαντικό, όπως η Μιραμάρ, 450 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, καλύφθηκαν από χιόνι στην αρχή της εβδομάδας, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 12 χρόνια.

Η πόλη όπου καταγράφτηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν η Μακιντσάο, μικρή κοινότητα 3.000 κατοίκων στην Παταγονία, 1.400 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, όπου τα θερμόμετρα κυμαίνονται από τη Δευτέρα μεταξύ των –12° Κελσίου και των –18° Κελσίου. Μακριά πάντως από το ρεκόρ των –35° Κελσίου, που ανάγεται στο 1991.

Μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στη βοήθεια στους άστεγους, η Proyecto 7, ανέφερε πως εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έκθεσης στο ψύχος σε όλη τη χώρα τις τελευταίες δέκα μέρες, από την έναρξη του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, αριθμό που δεν έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές — δεν έχει δημοσιοποιηθεί ουδείς συνολικός επίσημος απολογισμός.

Η ΜΚΟ αναφέρθηκε σε υποθέσεις που καλύφθηκαν από τον τοπικό Τύπο σε επαρχίες τις τελευταίες εβδομάδες. Εξηντάρα βρέθηκε νεκρή σε χώρο στάθμευσης στη Μαρ δελ Πλάτα (νότια), άνδρας βρέθηκε νεκρός σε παγκάκι στην Παρανά (βόρεια).

Argentina is experiencing a rather impressive & anomalous cold spell.

-1.9°C was recorded in Buenos Aires, the lowest since 1991 but a long way off the record low of -5.4°C set back in 1918.

Impressive. pic.twitter.com/wlDuS0F9Rs

— Met4Cast (@Met4CastUK) July 2, 2025