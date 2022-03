ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Λβιβ: Στο στόχαστρο των Ρώσων η δυτική Ουκρανία

Μετά την οπισθοχώρηση από το Κίεβο αλλά και το Ιρπίν, στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων φαίνεται ότι μπαίνει η δυτική Ουκρανία, με συνεχή χτυπήματα σε στρατηγικούς στόχους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Λβιβ: Χρήστος Μαζανίτης

Νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Δυτική Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο άμυνας κατερρίφθη ουκρανικό μαχητικό Su-24 βορειοανατολικά της Λβιβ, κοντά στην πόλη Ρίβνε, στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Είναι το πέμπτο χτύπημα στην ευρύτερη περιοχή από τις 14 Μαρτίου έως και σήμερα. Στο Ρίβνε έχουν γίνει πρόσφατα στόχος πυραυλικών επιθέσεων στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Η κατάρριψη του ουκρανικού μαχητικού, που δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από την ουκρανικές αρχές, ήρθε να συμπληρώσει το μπαράζ χτυπημάτων στην Δυτική Ουκρανία που έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουν κάθε διαδρομή ανεφοδιασμού του Κιέβου αλλά και των στρατιωτικών δυνάμεων που συνεχίζουν να αντιστέκονται στην ανατολική Ουκρανία. Ερασιτεχνικό βίντεο, που ελέγχεται η αυθεντικότητα του, δείχνει να έχει καταγράψει τη στιγμή κατάρριψης του ουκρανικού μαχητικού.

VIDEO: Ukrainian Air Force Su-24 shot down over Tumen, near the border with #Belarus. #Rivne #Ukraine https://t.co/J2ta34LbSh

— Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) March 30, 2022