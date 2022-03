Ουκρανία: Οι αρχές κατηγορούν τον στρατό της Ρωσίας πως χρησιμοποίησε οβίδες φωσφόρου

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ότι χρησιμοποίησαν οβίδες φωσφόρου για να βομβαρδίσουν τη μικρή πόλη Μαρίνκα, στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν οβίδες φωσφόρου (…) στη Μαρίνκα», πόλη δέκα χιλιάδων κατοίκων προτού αρχίσει, την 24η Φεβρουαρίου, η ρωσική εισβολή, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Ντανιέτσκ, ο Πάβελ Κιριλένκο.

«Περίπου δέκα πυρκαγιές (σ.σ. εξαιτίας των οβίδων) περιορίστηκαν και ελέγχθηκαν από το προσωπικό της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», συνέχισε.

Οι οβίδες, ευρύτερα τα όπλα φωσφόρου, είναι εμπρηστικά. Η χρήση τους είναι απαγορευμένη εναντίον των αμάχων, όχι όμως εναντίον στρατιωτικών στόχων, δυνάμει σύμβασης που υπογράφτηκε το 1980 στη Γενεύη.

Η Ρωσία διέψευσε την 25η Μαρτίου ότι έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου μολονότι έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από το Κίεβο για τη χρήση τέτοιων πυρομαχικών αφότου άρχισε η εισβολή.

«Οι πόλεις Γκεοργκίεβκα, Νοβοκαλίνοβο και Οτσερέτινο επίσης βομβαρδίστηκαν», σύμφωνα με τον κ. Κιριλένκο, ο οποίος δεν διευκρίνισε τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

«Δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα, όμως πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές», κατέληξε.

Εξάλλου ρωσική αεροπορική επιδρομή στο χωριό Σλομπόγιανσκε (βορειοανατολικά) είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια γυναίκα και ο 11χρονος γιος της, ανακοίνωσε από την πλευρά της η υπηρεσία Τύπου και ενημέρωσης της περιφερειακής εισαγγελίας στο Χάρκοβο.

Here is one of the videos showing the suspected white #phosphorous strike in #Donetsk. Ukraine claimed afterward that Russia carried out a phosphorous attack on #Marinka, Donetsk. pic.twitter.com/skdP10eIjv — OSLINT – Open Source Live Intel Community (@OSL_Intel) March 30, 2022

Ουκρανία: Δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου στη Ντνίπρο και εργοστάσιο χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους

Δεξαμενή γεμάτη με πετρέλαιο καταστράφηκε σε πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο τοπικός αξιωματούχος Μικόλα Λουκάσουκ μέσω Telegram αργά το βράδυ της Τετάρτης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, πρόσθεσε. Ο κ. Λουκάσουκ έκανε λόγο για πλήγμα του ρωσικού στρατού.

Εργοστάσιο στη Νοβομοσκόφσκ, βορειοανατολικά της Ντνίπρο, επλήγη από πύραυλο επίσης χθες Τετάρτη, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι, σύμφωνα με τον Βαλεντίν Ρεζνίτσενκο, αξιωματούχο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Μέχρι χθες η Ντνίπρο δεν είχε υποστεί συστηματικούς βομβαρδισμούς από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου. Όμως ουκρανικές πηγές σημειώνουν ότι προ ημερών οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους στρατιωτική μονάδα κοντά στην πόλη προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Russia continues missile strikes on oil depots Dnipro, 21:35: 2 missiles hit the oil depot, full of fuel. It was destroyed,”–Oblast Head https://t.co/g64mCduzwP

📹It took SES 2 days to liquidate the fire after Russia hit oil depot near Rivne on Mar 28 https://t.co/sdLiiQnviA pic.twitter.com/KO3KGI3mVr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 30, 2022

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa