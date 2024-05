ASPIDES: Πιέσεις στην Ε.Ε. για 8 φρεγάτες

Ο Διοικητής της Επιχείρησης ASPIDES ενημέρωσε την Ε.Ε. σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και έθεσε εκ νέου το αίτημα για περισσότερες φρεγάτες.

του Χρήστου Μαζανίτη

Από τον Κόλπο του Άντεν μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, ο τομέας ευθύνης που καλούνται να καλύψουν τα πλοία της ευρωπαϊκής επιχείρησης ASPIDES για την διασφάλιση της ναυσιπλοΐας είναι αχανής.

Και σίγουρα τα πλοία που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση δεν φτάνουν για να φέρουν σε πέρας με τα επιθυμητά αποτελέσματα την κάλυψη όλης αυτής της θαλάσσιας περιοχής.

Μπορεί ο αριθμός των πλοίων να είναι αυξημένος κατά ένα, αλλά οι ανάγκες είναι μεγάλες. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν με φρεγάτες οι Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο ενώ προ ημερών πραγματοποιήθηκε και η προσθήκη ενός Πλοίου Γενικής Υποστήριξης από την Ολλανδία.

We welcome the arrival of HNLMS Karel Doorman. She joined as the new member of Operation ASPIDES.

We thank the Netherlands for their swift and precious contribution.

EUNAVFOR ASPIDES is getting stronger.@eu_eeas @EUdefence @kon_marine pic.twitter.com/pvq8ZO7RSN

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) May 13, 2024