ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η αρχηγός της αστυνομίας της Ατλάντα μετά το θάνατο μαύρου άνδρα - BINTEO

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Ατλάντας, η Έρικα Σιλντς, υπέβαλε την παραίτησή της χθες Σάββατο, ανακοίνωσε η δήμαρχος της πόλης Κίσα Λανς Μπότομς, καθώς διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον θάνατο από πυρά αστυνομικού ενός νεαρού μαύρου που αποκοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν στη γραμμή drive-thru εστιατορίου της αλυσίδας Wendy's.

Trigger warning ⚠️: Atlanta police just killed a black man in a Wendy’s drive-thru.

This shit will never end 🤬

pic.twitter.com/5c4rWeI7hn