Ο Daniel Radcliffe, ο κινηματογραφικός Χάρι Πότερ, διαβάζει -δυνατά και όντας στο σπίτι του- από το πρώτο κεφάλαιο τού «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», του πρώτου βιβλίου της κλασικής σειρά της J.K. Rowling. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι David Beckham και Dacota Fanning, μεταξύ άλλων.

Ο Radcliffe, ο οποίος υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ και στις οκτώ ταινίες, ξεκινά τις αναγνώσεις από το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο αφήνουν το μωρό Πότερ στο κατώφλι του σπιτιού του θείου και της θείας του. Από τον καναπέ του, διαβάζει τις περίφημες πρώτες αράδες: «Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much».

Έως τα μέσα του καλοκαιριού, θα διαβαστούν, ένα κάθε εβδομάδα, και τα 17 κεφάλαια του βιβλίου και η ακρόαση θα είναι διαθέσιμη στο Spotify και στον ιστότοπο «Harry Potter at Home».

