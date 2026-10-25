Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 161 συμφωνίες μέσα σε 8 μήνες

Συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν υπογραφεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 έως σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη νομοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025 μεταξύ της κυβέρνησης και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων, έπειτα από επτά μήνες διαβουλεύσεων. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η διεύρυνση της κάλυψης των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η συμφωνία ενσωματώθηκε στη νομοθεσία, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για τη σύναψη και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της επέκτασης των συμβάσεων σε περισσότερους εργαζομένους, καθώς και η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας, δηλαδή της συνέχισης της ισχύος των κανονιστικών όρων μιας συλλογικής σύμβασης μετά τη λήξη της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η υπογραφή των 161 συμβάσεων αποτελεί το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της εφαρμογής του νέου πλαισίου, καθώς, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, έχουν υπογραφεί 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές, 144 επιχειρησιακές συμβάσεις και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι 2 πρόσφατες συμφωνίες στην τσιμεντοβιομηχανία και στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών

Χαρακτηριστικές είναι οι δύο πιο πρόσφατες συμφωνίες στους κλάδους της εμπορίας πετρελαιοειδών και της τσιμεντοβιομηχανίας.

Στα πετρελαιοειδή, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει άμεση αύξηση μισθών κατά 4% το 2026 και συνολική αύξηση 11% έως το 2028, καθώς και πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα σπουδών και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. Εφόσον η σύμβαση επεκταθεί, οι προβλέψεις της θα καλύπτουν περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους.

Αντίστοιχα, στην τσιμεντοβιομηχανία προβλέπονται τέσσερις αυξήσεις μισθών για το 2025 και το 2026 που ξεπερνούν το 5,5% σε ετήσια βάση, προσαύξηση προϋπηρεσίας έως 55%, ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, καθώς και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ για πρώτη φορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον επισιτισμό και στα ζαχαρώδη προϊόντα. Στον επισιτισμό, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, έως και 19,6% υψηλότερους από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και πρόσθετα επιδόματα. Στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, η επέκταση της σύμβασης διεύρυνε την κάλυψη από 6.000 σε 23.000 εργαζόμενους, με προβλεπόμενες αυξήσεις και πρόσθετες παροχές.

Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί τον βασικό στόχο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και συγκεκριμένα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Η πρωτοβουλία έχει λάβει και ευρωπαϊκή αναγνώριση, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη». Από την πλευρά της, η υπουργός έχει επισημάνει ότι η Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερους όρους εργασίας.

Με τις πρώτες 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να έχουν ήδη υπογραφεί, το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχιση αυτής της δυναμικής και η επέκταση περισσότερων συμβάσεων, ώστε ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων να επωφεληθεί από αυξημένες αποδοχές και ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης.